L’arrivée de Jonathan Kuminga correspond au « calendrier » des Hawks

En attendant les débuts de sa recrue avec les Hawks, Onsi Saleh ne cache pas son enthousiasme quant à l’arrivée à Atlanta de Jonathan Kuminga. Un jeune joueur, récupéré avec Buddy Hield en échange de Kristaps Porzingis, que le GM local connaît déjà « très bien ».

Avant de trouver un poste en Géorgie, le dirigeant a occupé plusieurs fonctions au sein des Warriors : responsable de la stratégie basket et conseiller juridique adjoint (2021/22), puis directeur de la stratégie basket et conseiller juridique (2022/23), avant de devenir vice-président de la stratégie basket (2023/24).

Recruté par la suite par les Hawks en tant que GM adjoint, Onsi Saleh a donc pu suivre de près les premiers pas du Congolais, arrivé dans la ligue en 2021 (7e choix de la Draft 2021). Ce qui a joué dans le montage de ce transfert.

« J’étais là pendant ses trois premières années. Pour nous, (cet échange) faisait sens compte tenu de notre calendrier et de ce qu’on essaie d’accomplir. C’est un joueur de 23 ans avec un potentiel énorme, et là où il nous aide vraiment, c’est par la pression qu’il exerce sur le cercle. C’est un athlète phénoménal », qualifie le GM.

Davantage mobilisé au poste 3 ?

Des qualités athlétiques qu’il a eu plus d’une fois l’occasion de montrer avec les Californiens. Onsi Saleh met également en avant son sens du rebond. Avec un peu moins de 6 prises par rencontre cette saison, il affiche d’ailleurs sa meilleure moyenne en carrière.

« En transition, il peut être absolument exceptionnel, et il apporte de la taille au poste d’ailier si jamais nous avons besoin d’ajouter un défenseur supplémentaire pour défendre sur l’un de ces grands ailiers de la ligue », dit encore le dirigeant en pensant à une utilisation sur le poste 3 donc, plutôt qu’au 4.

Se pose ainsi la question de la cohabitation à venir entre le nouvel arrivant et les deux titulaires sur ces postes, Zaccharie Risacher et Jalen Johnson. Aussi, le GM n’oublie pas la situation contractuelle du joueur : rémunéré à hauteur de 22.5 millions de dollars cette saison (3e salaire de l’équipe), Jonathan Kuminga dispose d’une « team option » pour sa seconde année de contrat, que les Hawks peuvent activer, ou non.

« Avec ces deux-là en particulier, on est en train d’évaluer. On va voir comment la saison se passe et comprendre où tout cela mène », prévient Onsi Saleh en incluant Buddy Hield, qui dispose d’un an de contrat supplémentaire. Jonathan Kuminga a donc tout intérêt à se montrer sous son meilleur jour dans les semaines à venir.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GS 70 16:56 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GS 67 20:48 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GS 74 26:20 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GS 47 24:20 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3 2025-26 GS 20 23:48 45.4 32.1 74.2 1.5 4.4 5.9 2.5 1.7 0.4 2.3 0.3 12.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.