À Atlanta, les grands débuts de Jonathan Kuminga attendront

Passé de Golden State à Atlanta cette semaine, en échange de Kristaps Porzingis et Buddy Hield, Jonathan Kuminga va devoir encore un peu patienter avant de disputer son premier match avec sa nouvelle équipe.

En effet, souffrant toujours de sa contusion osseuse au genou gauche, les Hawks ont annoncé que le Congolais ne reviendra pas sur les parquets avant le All-Star Weekend, organisé la semaine prochaine. Dans le meilleur des cas, il rejouera donc le 19 février à Philadelphie.

Blessé depuis le 22 janvier dernier, Jonathan Kuminga (12.1 points, 5.9 rebonds, 2.5 passes) tentera de faire décoller pour de bon sa carrière à Atlanta, après plusieurs années compliquées chez les Warriors. Qui ne lui souhaitent que le meilleur en Géorgie, où il y aura des minutes à prendre derrière Jalen Johnson et Zaccharie Risacher sur les postes 3 et 4.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GS 70 16:56 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GS 67 20:48 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GS 74 26:20 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GS 47 24:20 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3 2025-26 GS 20 23:48 45.4 32.1 74.2 1.5 4.4 5.9 2.5 1.7 0.4 2.3 0.3 12.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.