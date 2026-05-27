Malgré le « sweep », Kenny Atkinson n’est pas en danger à Cleveland

Pas toujours inspiré dans son coaching durant ces playoffs, et auteur de quelques déclarations surprenantes récemment, Kenny Atkinson conserve malgré tout la confiance de ses dirigeants. C’est ESPN qui l’annonce, confirmant par conséquent sa présence sur le banc des Cavaliers la saison prochaine.

Il s’agira de la troisième année du « Coach of the Year 2025 » à Cleveland. Une équipe qu’il a menée au deuxième meilleur bilan (64-18) de son histoire en 2024/25, puis à sa première finale de conférence depuis 2018 en 2025/26.

Malgré le « sweep » concédé par les Cavaliers face aux Knicks, Kenny Atkinson préférait retenir le positif, alors que la brutalité de cette élimination pouvait forcément fragiliser sa position. Mais ses supérieurs ne veulent pas tout chambouler, d’autant que Donovan Mitchell lui a manifesté tout son soutien.

« C’est juste hilarant. On a accompli quelque chose que l’on n’avait pas accompli depuis 2018. Il va y avoir des critiques sur Kenny, mais pourquoi ? », se demandait le All-Star. « On l’a fait, et on l’a fait avec Kenny. On n’est pas allés sur le terrain en se coachant nous-mêmes. J’adore Kenny, tout le monde l’adore, on est derrière lui. »

Quel effectif à disposition ?

Même son de cloche chez James Harden : « C’est le coach idéal pour des joueurs : il comprend les choses et il comprend son équipe. Bien sûr, quelqu’un va devoir essuyer les critiques, que ce soit Kenny ou moi ou toute l’équipe, […] mais il a réalisé un boulot incroyable pour que je m’adapte aussi vite que possible à l’équipe et pour me faire comprendre ce que je dois faire sur le terrain. »

Sous contrat avec Cleveland jusqu’en 2029, Kenny Atkinson sait néanmoins qu’il pourrait y avoir du mouvement dans son effectif lors des semaines à venir. Des questions se posent ainsi sur Donovan Mitchell et/ou James Harden, ses principales têtes d’affiche, tandis qu’Evan Mobley semble, lui, intouchable.

« Le front office réalise un travail incroyable depuis que je suis arrivé ici. Des décisions vont devoir être prises, comme c’est le cas lors de chaque été, mais je continue de leur faire confiance et d’avoir confiance en notre collaboration », confiait en tout cas l’entraîneur des Cavs, après l’élimination contre New York.