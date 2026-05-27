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Malgré le « sweep », Kenny Atkinson n’est pas en danger à Cleveland

Publié le 27/05/2026 à 7:28 Twitter Facebook

NBA – Meilleur coach de la ligue en 2025 puis finaliste de conférence en 2026, Kenny Atkinson sera bien de retour sur le banc des Cavaliers en 2026/27.

Kenny AtkinsonPas toujours inspiré dans son coaching durant ces playoffs, et auteur de quelques déclarations surprenantes récemment, Kenny Atkinson conserve malgré tout la confiance de ses dirigeants. C’est ESPN qui l’annonce, confirmant par conséquent sa présence sur le banc des Cavaliers la saison prochaine.

Il s’agira de la troisième année du « Coach of the Year 2025 » à Cleveland. Une équipe qu’il a menée au deuxième meilleur bilan (64-18) de son histoire en 2024/25, puis à sa première finale de conférence depuis 2018 en 2025/26.

Malgré le « sweep » concédé par les Cavaliers face aux Knicks, Kenny Atkinson préférait retenir le positif, alors que la brutalité de cette élimination pouvait forcément fragiliser sa position. Mais ses supérieurs ne veulent pas tout chambouler, d’autant que Donovan Mitchell lui a manifesté tout son soutien.

« C’est juste hilarant. On a accompli quelque chose que l’on n’avait pas accompli depuis 2018. Il va y avoir des critiques sur Kenny, mais pourquoi ? », se demandait le All-Star. « On l’a fait, et on l’a fait avec Kenny. On n’est pas allés sur le terrain en se coachant nous-mêmes. J’adore Kenny, tout le monde l’adore, on est derrière lui. »

Quel effectif à disposition ?

Même son de cloche chez James Harden : « C’est le coach idéal pour des joueurs : il comprend les choses et il comprend son équipe. Bien sûr, quelqu’un va devoir essuyer les critiques, que ce soit Kenny ou moi ou toute l’équipe, […] mais il a réalisé un boulot incroyable pour que je m’adapte aussi vite que possible à l’équipe et pour me faire comprendre ce que je dois faire sur le terrain. »

Sous contrat avec Cleveland jusqu’en 2029, Kenny Atkinson sait néanmoins qu’il pourrait y avoir du mouvement dans son effectif lors des semaines à venir. Des questions se posent ainsi sur Donovan Mitchell et/ou James Harden, ses principales têtes d’affiche, tandis qu’Evan Mobley semble, lui, intouchable.

« Le front office réalise un travail incroyable depuis que je suis arrivé ici. Des décisions vont devoir être prises, comme c’est le cas lors de chaque été, mais je continue de leur faire confiance et d’avoir confiance en notre collaboration », confiait en tout cas l’entraîneur des Cavs, après l’élimination contre New York.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Donovan Mitchell 70 33:27 48.3 36.4 86.5 0.7 3.8 4.5 5.7 2.8 1.5 0.3 2.3 27.9
James Harden 26 33:48 46.6 43.5 84.0 0.5 4.3 4.8 7.7 3.2 0.8 0.5 2.1 20.5
Evan Mobley 65 31:54 54.6 29.7 60.6 2.4 6.6 9.0 3.6 1.9 0.7 1.7 2.4 18.2
Darius Garland 26 30:28 45.1 36.0 86.1 0.5 2.0 2.4 6.9 2.8 0.8 0.1 1.8 18.0
Jarrett Allen 56 27:08 63.8 10.0 70.9 2.6 5.9 8.5 1.8 1.3 1.0 0.8 1.7 15.4
De'andre Hunter 43 26:10 42.3 30.8 86.9 0.7 3.6 4.2 2.1 1.7 0.7 0.1 2.5 14.0
Jaylon Tyson 66 26:55 49.3 44.6 73.8 1.8 3.3 5.1 2.2 1.5 0.8 0.4 2.5 13.2
Sam Merrill 52 26:29 46.1 42.1 85.5 0.5 2.0 2.6 2.4 0.8 0.6 0.1 2.4 12.8
Max Strus 12 24:00 44.3 40.2 77.8 0.8 4.7 5.4 2.0 0.8 0.3 0.0 2.8 11.2
Keon Ellis 29 24:50 49.1 35.5 81.6 0.8 2.0 2.8 1.6 0.7 1.3 0.8 2.2 8.3
Dennis Schröder 30 21:22 40.1 29.0 86.1 0.4 1.9 2.3 4.3 1.5 0.8 0.2 1.4 8.2
Thomas Bryant 60 12:12 50.6 35.9 80.3 1.0 2.4 3.4 0.6 0.5 0.3 0.4 1.3 6.2
Dean Wade 59 22:20 43.9 36.2 71.1 0.9 3.3 4.2 1.5 0.3 0.7 0.4 1.5 5.8
Nae'qwan Tomlin 64 15:41 47.8 23.5 77.0 1.3 1.6 2.9 0.8 0.5 0.6 0.5 2.0 5.8
Tyrese Proctor 50 10:54 41.3 35.1 88.9 0.2 1.1 1.3 1.5 0.8 0.5 0.0 1.2 5.4
Lonzo Ball 35 20:48 30.1 27.2 66.7 0.7 3.3 4.0 3.9 1.5 1.3 0.3 1.3 4.6
Craig Porter Jr. 64 17:56 45.0 35.5 60.0 1.3 2.1 3.4 3.2 0.9 0.9 0.6 1.1 4.5
Riley Minix 6 8:20 58.8 33.3 100.0 0.2 0.5 0.7 0.7 0.5 0.2 0.2 0.7 4.3
Tristan Enaruna 9 9:27 50.0 30.0 75.0 0.8 0.8 1.6 0.8 0.3 0.6 0.0 0.3 4.1
Larry Nance Jr. 35 12:50 41.9 33.3 46.2 0.8 1.8 2.7 1.0 0.6 0.6 0.2 1.6 3.7
Olivier Sarr 4 9:45 71.4 66.7 40.0 0.5 2.3 2.8 1.3 0.5 0.5 0.8 2.3 3.5
Chris Livingston 3 5:40 57.1 0.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.3 0.0 0.3 0.0 1.3 3.0
Luke Travers 12 8:35 25.0 6.3 100.0 0.8 1.3 2.0 0.8 0.3 0.6 0.3 0.5 2.3
Darius Brown 1 3:00 0.0 0 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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