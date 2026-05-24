Evan Mobley intouchable… même pour Giannis Antetokounmpo ?

À Cleveland, l’été s’annonce déjà brûlant. Dos au mur face aux Knicks, en se retrouvant menés 3-0 en finale de conférence Est, les Cavaliers voient se rapprocher une intersaison pleine d’interrogations. Car au-delà de la déception sportive, c’est surtout la construction de l’effectif qui va soulever des questions.

Avec une masse salariale déjà très lourde, Cleveland va devoir composer avec les contraintes du « second apron », ce plafond punitif qui limite fortement les marges de manœuvre des équipes les plus dépensières. Autrement dit, conserver tout le monde dans les mêmes conditions sera extrêmement compliqué, et sans doute impossible.

Pour améliorer l’équipe, les dirigeants devront donc sans doute envisager des choix forts. Donovan Mitchell, Jarrett Allen, James Harden ou Evan Mobley : l’un des cadres pourrait faire ses valises…

Quid de James Harden ?

Mais selon les dernières informations de The Athletic, un scénario semble déjà exclu : les Cavaliers n’ont pas manifesté d’intérêt pour un échange envoyant Evan Mobley à Milwaukee contre Giannis Antetokounmpo.

Une position forte, tant le nom du « Greek Freak » peut normalement faire vaciller n’importe quelle franchise. Elle confirme surtout que Cleveland continue de voir Evan Mobley comme une pièce centrale de son projet, malgré une campagne plus irrégulière. Un an après son titre de meilleur défenseur de l’année et quelques voix récoltées dans la course au MVP, l’intérieur a moins pesé cette année. Son impact défensif a été moins constant, tandis que son adresse extérieure a chuté sous les 30%, après deux saisons terminées à 37% ou plus.

Reste que son âge, son profil défensif et sa marge de progression en font toujours un atout très précieux.

Le cas James Harden est plus complexe. Arrivé contre Darius Garland lors de la « trade deadline », l’arrière dispose d’une « player option » à 42.3 millions de dollars pour la saison prochaine, ce qui complique toute projection.

Evan Mobley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CLE 69 33:47 50.8 25.0 66.3 2.1 6.2 8.3 2.5 2.1 0.8 1.9 1.7 15.0 2022-23 CLE 79 34:22 55.4 21.6 67.4 2.4 6.6 9.0 2.8 2.8 0.8 1.8 1.5 16.2 2023-24 CLE 50 30:38 58.0 37.3 71.9 2.2 7.1 9.4 3.2 2.7 0.9 1.8 1.4 15.7 2024-25 CLE 71 30:31 55.7 37.0 72.5 2.3 7.0 9.3 3.2 2.0 0.9 2.0 1.6 18.5 2025-26 CLE 65 31:54 54.6 29.7 60.6 2.4 6.6 9.0 3.6 2.4 0.7 1.9 1.7 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.