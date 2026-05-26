Kenny Atkinson retient le positif malgré l’élimination

Lorsque James Harden arrive dans l’Ohio en février, l’objectif est de permettre aux Cavaliers de s’affirmer parmi les favoris au titre. Si Cleveland ne jouera pas les NBA Finals, balayé par les Knicks, les coéquipiers de Donovan Mitchell ont tout de même passé un cap. Depuis deux saisons, les Cavaliers échouaient en demi-finale de conférence. Cette fois, les hommes de Kenny Atkinson ont réussi à atteindre le tour suivant.

« Oui, absolument », répond Kenny Atkinson sans hésiter lorsqu’on lui demande s’il considère que la saison a été une réussite. « L’objectif était de passer un cap. Les Knicks étaient en finale de conférence l’année dernière. En NBA, il y a des barrières. Nous avons réussi à en passer une. Nous étions bloqués au deuxième tour, mais nous avons réussi à franchir cette barrière. C’est quelque chose de difficile à faire parce que l’Est est très compétitif. Nous avons réussi à passer un cap avec un effectif que nous avons essayé d’ajuster en deux mois et demi afin d’être prêts pour les playoffs. Nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour tout mettre en place. Cela en dit long sur les gars dans le vestiaire, et un petit peu sur l’entraîneur. Donc oui, je considère cette saison comme une réussite. »

Si la déception est évidemment présente, Kenny Atkinson préfère donc retenir le positif. Même s’il regrette d’avoir perdu le Game 6 lors des deux premiers tours, l’entraîneur des Cavaliers félicite son équipe pour ne pas avoir plié et pour avoir su se ressaisir afin d’arracher la qualification lors des Game 7 face aux Raptors et aux Pistons.

Stop ou encore ?

« Je suis déçu pour le groupe. Le front office nous a donné un effectif incroyable et talentueux. C’est décevant, mais je vais tourner cela de manière positive », nuance-t-il. « Nous avons franchi une étape. Vous devez continuer à gravir les marches et nous évoluons dans la bonne direction. Je suis fier de cette équipe et de la manière dont elle s’est battue face à l’adversité. Nous avons gagné deux Game 7. Je pense que nous avons passé un cap mentalement et je vais m’appuyer là-dessus pour la saison prochaine. »

Pour compléter les propos de Kenny Atkinson, les Cavaliers ont effectivement réalisé un pas en avant. Ils ont retrouvé les finales de conférence pour la première fois depuis 2018. Mieux encore, pour retrouver une équipe des Cavaliers à ce stade de la compétition sans LeBron James, il faut carrément remonter à 1992 !

Pourtant, malgré cette progression, de nombreux supporters de la franchise réclament la tête de Kenny Atkinson, en poste depuis deux saisons. Reste à savoir si le « front office » suivra l’avis de ces fans…

« Je me fais confiance, et j’ai confiance en ce groupe », assure Kenny Atkinson en guise de conclusion. « Le front office réalise un travail incroyable depuis que je suis arrivé ici. Des décisions vont devoir être prises, comme c’est le cas lors de chaque été. Je continue de leur faire confiance et d’avoir confiance en notre collaboration. »