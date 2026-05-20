Les Cavaliers ont coulé mais Kenny Atkinson a gardé ses temps-morts

Lorsque Jalen Brunson dépasse James Harden pour réussir un « floater » dans la raquette, il reste moins de huit minutes à jouer et Cleveland mène encore de 20 points. Pourtant, cette action est le point de départ d’un invraisemblable 30-8, qui a permis aux Knicks d’arracher une prolongation avant de s’imposer !

Malgré la remontée au score de New York, Kenny Atkinson tarde à arrêter le jeu alors qu’il possède encore quatre temps-morts. L’entraîneur de Cleveland décide finalement d’en utiliser un alors que son équipe vient de concéder un 18-1, et qu’il reste moins de quatre minutes sur l’horloge.

« J’aime conserver mes temps-morts », avoue le principal intéressé, interrogé sur sa gestion. « Je ne veux pas me retrouver avec un seul temps-mort en fin de match alors qu’il n’y a qu’un ou deux points d’écart. »

Sur le terrain, les Cavaliers sont pourtant à la peine et n’arrivent plus à contenir l’hémorragie. Dans les dernières minutes, la différence de fraîcheur se fait sentir. James Harden est ciblé par Jalen Brunson, et l’ancien joueur des Clippers n’arrive pas à contenir le meneur new-yorkais.

De l’autre côté du terrain, Cleveland peine à se créer de bonnes positions de tir. Donovan Mitchell tente sa chance de loin, mais il est trop court, tandis que James Harden n’arrive même pas à toucher le cercle.

Quand les jambes lâchent, la balle s’arrête

« Nous avons eu un tas de tirs qui ne sont pas rentrés », souligne Kenny Atkinson. « Notre prise de décision doit être meilleure, surtout quand la fatigue entre en jeu. Parfois, nous avons tendance à trop baisser la tête alors qu’il faut continuer à trouver le joueur démarqué. »

Seul Evan Mobley réussit à rentrer un tir de loin dans le « money-time ». En fin de rencontre, Sam Merrill a une chance d’arracher la victoire, mais sa tentative roule sur le cercle avant de ressortir. En prolongation, les Cavaliers sont amorphes. Cleveland concède ainsi un 14-3 dans la période supplémentaire, et s’incline.

« Je suis très fier de la manière dont le groupe a joué », nuance d’ailleurs Kenny Atkinson, préférant retenir le positif. « Nous avons très bien joué pendant trois quart-temps. Malheureusement, dans le quatrième, ils nous ont dominés. Mon seul regret, c’est que lorsque nous sommes fatigués, nous arrêtons de faire tourner le ballon. Nous avions eu un bon mouvement de balle, puis c’est devenu statique. J’ai dit aux gars que nous avions bien joué au basket pendant la majorité de la rencontre, mais que la balle avait cessé de circuler à la fin du match. »