Le Fire de Carla Leite tombe face à une équipe du Mercury pourtant amoindrie

Battu par les Valkyries, le Fire avait l’occasion de se relancer en venant à bout du Mercury, privé d’Alyssa Thomas. Portland est dépassée dans les premières minutes. Les joueuses d’Alex Sarama débutent la rencontre avec deux tirs manqués à 3-points avant d’enchaîner les pertes de balle. Après quatre minutes de jeu, seule Carla Leite (7 points, 4 passes) a réussi à marquer. Phoenix profite de ce mauvais démarrage pour creuser l’écart.

Du côté des visiteuses, les Françaises s’illustrent puisque Noémie Brochant (11 points, 2 passes) ouvre son compteur tandis que Monique Akoa-Makani (11 points, 4 rebonds) efface Carla Leite sur un stepback et s’élève derrière l’arc. La meneuse décoche une deuxième flèche à longue distance, servie par Natasha Mack. Si Megan Gustafson tente de répondre, Noémie Brochant alourdit la mise avec un nouveau panier primé (17-7).

Le Fire efface une partie de son déficit à la fin du premier acte et ne compte que cinq points de retard après un panier au buzzer d’Emily Engstler (21-16). Portland court après le score tout au long du deuxième quart-temps sans parvenir à égaliser. Pourtant, le Mercury ne déborde pas d’adresse et enchaîne les tirs ratés, surtout à 3-points. Malgré ce manque de réussite, les visiteuses mènent toujours au moment de rejoindre les vestiaires (38-34).

Monique Akoa-Makani décisive dans le «money-time»

Après la pause, la disette offensive se poursuit. Si Phoenix est maladroit, Portland n’est pas plus en réussite et ne cesse de perdre des ballons. Au moment d’entrer dans le dernier acte, la franchise de l’Oregon compte déjà 16 balles perdues et est toujours menée au score (55-51).

Finalement, le Fire arrive à reprendre les commandes au moment d’entrer dans le «money-time» grâce à deux tirs primés de Luisa Geiselsöder et de Teja Oblak (62-61). Le Mercury répond aussitôt avec un panier lointain de DeWanna Bonner. Teja Oblak égalise avec deux lancers francs, mais elle perd aussitôt le ballon sur la possession suivante à cause d’une interception de Monique Akoa-Makani, ce qui entraîne un panier à mi-distance de Natasha Mack (66-64).

Le Fire s’écroule dans les minutes suivantes. D’abord, Jovanna Nogic intercepte une passe de Bridget Carleton et la joueuse du Mercury obtient deux lancers francs sur la contre-attaque. Sur la possession suivante, l’ailière du Fire tente sa chance derrière l’arc, mais elle est contrée par Monique Akoa-Makani. De l’autre côté du terrain, Phoenix multiplie les passages sur la ligne des lancers francs pour finalement s’imposer 78 à 72.

Un résultat qui a une incidence sur le classement en Commissioner’s Cup. Malgré son début de saison loupé, Phoenix se rattrape dans cette compétition et cumule deux victoires en trois matchs tandis que le Fire a perdu ses deux premières rencontres.