Josh Hart un peu « désorienté » par la défense de Victor Wembanyama et des Spurs

Une « surprise » attendait Josh Hart sur la toute première possession de ces Finals NBA. L’arrière des Knicks a remonté le cuir pour entamer ce Game 1 à San Antonio en étant opposé à Julian Champagnie. Et non pas Victor Wembanyama, comme il a été beaucoup imaginé, chargé de s’occuper de Karl-Anthony Towns pour débuter.

« Je pense à toutes les questions qu’on m’a posées ces trois derniers jours sur le fait que Victor allait être sur moi, évidemment on s’est préparés pour ça. Et puis, sur la première période de jeu, je remonte le ballon et c’est Champagnie qui me défend. J’étais sur le point de demander un temps-mort et de lui dire de changer. Je me suis dit : ‘Attends, c’est pas comme ça que c’est censé se passer’ », ironise Josh Hart.

Ce scénario avait été beaucoup imaginé parce que parmi les titulaires new-yorkais, l’ancien joueur de Villanova est celui que les Spurs peuvent le plus facilement accepter de laisser respirer derrière l’arc. Malgré ses 41.3% à 3-points en saison régulière, sur 3.7 tentatives par match, son adresse a chuté en playoffs, à seulement 30.3%.

Une stratégie, qui doit permettre à « Wemby » de rester plus longtemps dans la raquette en aide, qui n’a finalement pas été immédiatement à l’œuvre. Il a fallu attendre le milieu du premier quart-temps, et la rentrée de Keldon Johnson envoyé sur « KAT », pour voir le Français « switcher » et démarrer les possessions défensives sur Hart.

Inoffensif derrière l’arc, mais toujours utile

Avant cela, Towns et Hart lui-même étaient parvenus à faire la différence en pénétration, profitant de la sortie du Français au-delà de la ligne à 3-points. L’arrière new-yorkais a par ailleurs tenté sa chance en transition en allant défier le meilleur défenseur de la ligue : malgré son agressivité, il sera logiquement cueilli au cercle.

« Quand tu as quelqu’un comme Victor qui défend sur toi, évidemment il est très à l’aise près du cercle et pour faire ce genre de choses. Donc tu veux faire de ton mieux pour le faire sortir », remarque Josh Hart qui n’ira plus vraiment s’aventurer dans la raquette par la suite. En 27 minutes, il s’est contenté de 3 points (1/5 aux tirs), sans convertir la moindre tentative lointaine (0/3) malgré des positions ouvertes.

Mais comme le décrit l’homme à tout faire des Knicks, son rôle à lui sera plutôt de jouer les « handoffs » ou de poser des écrans sur le porteur, Jalen Brunson, Mikal Bridges ou OG Anunoby. « Du moment que je pose un bon écran sur les arrières, ils vont avoir des tirs ouverts. Donc il y avait un accent mis là-dessus, sur le fait de jouer vite et de juste essayer de l’éloigner du cercle, là où il est moins à l’aise. »

Son apport en la matière n’a peut-être pas été visible sur le plan statistique. Josh Hart n’a pas moins réalisé un match très solide avec ses 15 rebonds, 6 passes et 4 interceptions, sans oublier une grosse implication défensive.

« Il nous a aidés pour notre rythme. On veut jouer vite. Tout le monde le sait. C’est difficile de marquer au fur et à mesure qu’on avance dans les playoffs. On essaie de remonter le ballon le plus vite possible pour attaquer une défense qui n’est pas en place. Josh a été phénoménal pour nous aider à faire ça », qualifie Mike Brown, dont on comprend que la stratégie est de faire le maximum pour éviter l’épouvantail d’en face.

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23:10 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.7 0.7 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 25:36 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NO 65 27:00 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NO 47 28:42 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 NO 41 33:31 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 POR 13 32:05 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 NY 25 30:00 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2022-23 POR 51 33:25 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.5 0.2 9.5 2023-24 NY 81 33:25 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 2024-25 NY 77 37:37 52.5 33.3 77.6 2.1 7.5 9.6 5.9 2.6 1.5 2.1 0.4 13.6 2025-26 NY 66 30:13 50.8 41.3 72.0 1.4 6.0 7.4 4.8 2.5 1.1 1.9 0.3 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.