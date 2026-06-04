Josh Hart, le MVP de l’ombre

Même si le repositionnement de Karl-Anthony Towns en attaque est au coeur de l’impressionnante série des Knicks (12 victoires de suite), il ne faut pas oublier le retour au premier plan de Josh Hart, redevenu ce couteau-suisse indispensable dans le cinq. Dans un autre registre que Draymond Green, l’ailier des Knicks est un spécialiste de l’impondérable et cette nuit, il signe la meilleure évaluation du match en inscrivant seulement 3 points !

Mais quelle présence et quelle lecture du jeu et des trajectoires. Après six minutes, il en était déjà à 5 rebonds aux côtés de joueurs à qu’il rend entre 10 et 25 centimètres. Certes, quand il part en coast-to-coast, il se fait bâcher par Victor Wembanyama, mais son travail de sape va payer dans le dernier quart-temps.

« Quand on regarde la feuille de stats de Josh Hart, on voit qu’il n’a réussi qu’un tir sur cinq. Mais le gars a pris 15 rebonds et réalisé 4 interceptions » souligne Mike Brown en conférence de presse. « Il a aussi effectué des actions défensives incroyables. Et il nous a énormément aidés en transition. Franchement, Josh a fait un sacré match. »

Meilleur rebondeur, passeur et intercepteur du match !

Dans les cinq dernières minutes, Josh Hart vole trois ballons et prend six rebonds, et il ne perd pas un ballon du match ! C’est lui qui redonne des secondes chances aux Knicks pour assommer les Spurs dans la dernière ligne droite. Attendu comme l’arme anti-Wemby, sa mobilité a gêné les Spurs dans leur relation avec leur intérieur.

Les mains de Josh Hart étaient partout, et lorsqu’il reste moins d’une minute et qu’il part en contre-attaque, il préfère ralentir et gagner quelques secondes précieuses, avant que Jalen Brunson n’enterre les Spurs.

« Je crois que je n’avais joué que sept minutes en première mi-temps donc j’avais beaucoup d’énergie » se marre-t-il dans le vestiaire, avant d’évoquer ce 11-0 décisif. « Nous avons tout simplement beaucoup de gars accrocheurs, beaucoup de joueurs qui ne baissent jamais les bras. »

Au final, sans l’air d’y toucher, il termine meilleur rebondeur (14), passeur (6) et intercepteur (4) du match en 27 minutes. Un vrai MVP de l’ombre, en soutien de Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns et OG Anunoby.

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23:10 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.7 0.7 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 25:36 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NO 65 27:00 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NO 47 28:42 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 NO 41 33:31 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 POR 13 32:05 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 NY 25 30:00 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2022-23 POR 51 33:25 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.5 0.2 9.5 2023-24 NY 81 33:25 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 2024-25 NY 77 37:37 52.5 33.3 77.6 2.1 7.5 9.6 5.9 2.6 1.5 2.1 0.4 13.6 2025-26 NY 66 30:13 50.8 41.3 72.0 1.4 6.0 7.4 4.8 2.5 1.1 1.9 0.3 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.