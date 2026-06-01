Josh Hart, la clé des Knicks face à Victor Wembanyama ?

Comment limiter l’impact de Victor Wembanyama ? Depuis deux ans, la question traverse toute la NBA sans qu’une réponse vraiment satisfaisante n’ait été trouvée. Les Knicks seront les prochains à tenter leur chance en finale, avec un plan qui passera forcément par OG Anunoby, mais aussi peut-être par Josh Hart.

Pas forcément parce que l’ailier de New York sera chargé de défendre directement sur le Français. Son énergie, sa puissance et sa dureté peuvent évidemment rappeler certains profils qui ont parfois gêné Wemby, comme Dillon Brooks, Jalen Williams ou Royce O’Neale. Mais c’est surtout en attaque que Josh Hart pourrait peser sur la série.

Car face aux Knicks, San Antonio pourrait être tenté de confier Josh Hart à Victor Wembanyama. Le raisonnement est évident : parmi les titulaires new-yorkais, l’ancien joueur de Villanova est celui que les Spurs peuvent le plus facilement accepter de laisser respirer derrière l’arc. Malgré ses 41.3% à 3-points en saison régulière, sur 3.7 tentatives par match, son adresse a chuté en playoffs, à seulement 30.3% sur 4.7 tentatives…

Inverser la polarité de Wembanyama en défense

Ce choix permettrait à Victor Wembanyama de ne pas être trop éloigné du cercle, et donc de conserver son influence majeure dans la protection de la raquette. Mais il expose aussi les Spurs à un dilemme : si Josh Hart prend et met ses tirs ouverts, toute l’architecture défensive texane peut rapidement se fissurer.

« Je ne sais pas, il est le seul Défenseur de l’année élu à l’unanimité, donc c’est plutôt bon signe pour moi, non ? » a souri Josh Hart, toujours caustique. « Cela veut dire que je suis un plutôt bon joueur de basket. »

Le précédent du 1er mars offre déjà une piste. Lors du troisième duel de la saison entre les deux équipes, les Spurs avaient principalement placé Victor Wembanyama sur Josh Hart. L’ailier des Knicks avait souffert au tir, avec un 2/9, dont 0/3 à 3-points, et trois contres subis face au géant français. Mais sa simple volonté de tirer avait obligé Victor Wembanyama à rester vigilant plus loin du cercle. Résultat : Karl-Anthony Towns avait trouvé davantage d’espace au rebond offensif, avec 14 prises au total, dont 5 dans la raquette adverse. New York s’était imposé largement (114-89), mettant fin à une série de 11 victoires consécutives des Spurs.

Mike Brown n’a d’ailleurs pas l’intention d’en faire un mystère : il veut revoir Josh Hart dans ce rôle.

« À chaque fois qu’une équipe fait ce choix, comme Cleveland qui avait mis un de ses intérieurs sur Josh, Josh nous a fait gagner un match », a rappelé l’entraîneur des Knicks. « Josh travaille très, très dur sur son tir et sa création, parce qu’il sait qu’il va être défendu par des pivots. Mon message à Josh, c’est : tente ta chance, tente ta chance, tente ta chance, parce que nous croyons en cela. Il ne nous a pas seulement fait gagner un match contre Cleveland comme ça, mais une poignée de matchs au cours de la saison. »

Hart a le feu vert

Lors du Game 2 face aux Cavaliers, Josh Hart avait justement signé son record en carrière en playoffs, avec 26 points et un solide 5/11 à 3-points dans une victoire maîtrisée (109-93). Si les Knicks obtiennent ne serait-ce qu’un match de ce niveau en finale, le plan défensif des Spurs pourrait devoir être revu.

« Nous savons que les Spurs vont probablement continuer de mettre leur pivot sur Josh », a anticipé Mike Brown. « Et si Wemby est sur le terrain et que le ballon arrive à Josh, premièrement, il est remarquable dans sa prise de décision. Mais deuxièmement, s’il est seul et que ses appuis sont bien posés, nous voulons qu’il prenne ses tirs. »

New York s’appuiera évidemment d’abord sur Jalen Brunson pour porter son attaque. Mais dans une finale, les détails et les seconds rôles pèsent lourd. Josh Hart a justement le profil du facteur X : capable de défendre, de couper, de prendre les rebonds, de relancer le jeu… et, si les Spurs lui en laissent l’occasion, de sanctionner de loin.

« Je joue de la manière que le jeu le demande », a-t-il expliqué. « Si c’est par du shoot et du scoring, très bien. Si c’est par du rebond et de la défense, très bien. Je n’évalue pas ce que je fais par rapport au plan de jeu des autres, ou à la feuille de stats. Cela passe par tirer en confiance, ou être vif pour faire d’autres actions, transmettre le ballon après avoir posé un dribble par exemple. S’il est sur le terrain, c’est ma capacité à offrir des positions ouvertes à Jalen, à Mikal, à KAT. Ce n’est pas différent de ce que j’ai pu voir auparavant. Je suis à l’aise avec ça. »

Même en panne d’adresse depuis le début des playoffs, Josh Hart ne semble donc pas en proie au doute. Et si les Spurs veulent utiliser Victor Wembanyama pour l’ignorer, les Knicks lui font confiance pour le punir.

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23:10 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.7 0.7 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 25:36 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NO 65 27:00 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NO 47 28:42 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 NO 41 33:31 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 POR 13 32:05 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 NY 25 30:00 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2022-23 POR 51 33:25 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.5 0.2 9.5 2023-24 NY 81 33:25 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 2024-25 NY 77 37:37 52.5 33.3 77.6 2.1 7.5 9.6 5.9 2.6 1.5 2.1 0.4 13.6 2025-26 NY 66 30:13 50.8 41.3 72.0 1.4 6.0 7.4 4.8 2.5 1.1 1.9 0.3 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.