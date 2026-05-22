Le MVP de la nuit | La belle revanche de Josh Hart

« Je n’ai pas d’ego là-dedans. J’aborde ce sport avec une immense humilité. Je suis ici pour servir ces gars-là, pour m’assurer qu’ils soient dans les meilleures conditions pour réussir. Je fais passer le succès de l’équipe avant mon propre succès, tous les jours. » C’est ce qu’avait confié Josh Hart mercredi après avoir assisté au comeback des Knicks dans le Game 1 depuis le banc.

Pour la première fois de sa carrière, Hart avait ciré le banc dans le 4e quart-temps et la prolongation. Lui, comme son coach, savait que c’était circonstanciel, et le Game 2 l’a confirmé puisqu’il en est le meilleur joueur, en signant son record en carrière : 26 points, avec un très correct 5 sur 11 à 3-points, 7 passes, 4 rebonds et 2 interceptions. Du pur Josh Hart dans le texte.

«S’ils continuent à le laisser ouvert, il doit continuer à tirer. Josh a fait un match monstrueux» résume Mike Brown, qui le compare à Andre Iguodala.

Pourtant, la soirée avait très mal commencé pour Hart, et après un nouveau tir à 3-points raté, il en a mordu son maillot… Mais la suite sera bien plus heureuse, au point d’attendre les 24 points à la fin du 3e quart-temps.

«Franchement, ça fait du bien. Ce qui me rend le plus heureux, c’est que j’ai commencé à 0 sur 3, ou 0 sur 4 à 3-points, et j’ai continué à tirer» rappelle-t-il en bord de terrain. «Je travaille énormément. Je dois simplement aller sur le terrain avec confiance. Donc oui, ça fait du bien.»

Un influenceur du jeu

Son impact a été tel que les fans des Knicks ont scandé son nom dans le quatrième quart-temps ! Sur le papier, Hart est le couteau-suisse du 5 majeur des Knicks. C’est un défenseur solide et un très rebondeur pour sa taille, et les Cavaliers ont décidé de faire l’impasse sur lui en attaque.

«Je savais que ce serait leur plan de jeu. Je travaille mon tir avec Joe et Peter Patton, notre coach de tir. Je fais énormément de répétitions. J’essaie simplement de tirer avec confiance et de croire en mon travail» poursuit-il à propos de son shoot à 3-points.

A l’arrivée, c’est une 9e victoire de rang pour les Knicks, à deux victoires d’un retour en finale, et le mot de la fin est pour Karl-Anthony Towns, assis à ses côtés à déguster une pizza en conférence de presse.

«Josh influence simplement le jeu. Il influence la victoire. Vous m’avez déjà entendu dire ça plein de fois après les matchs. C’est l’exemple parfait pour n’importe quel joueur qui veut apprendre à vraiment contribuer aux victoires d’une équipe. Et pas seulement par son talent, mais aussi mentalement. Quand il entre sur le terrain et joue avec autant d’énergie et d’intensité, tout le monde ressent qu’il faut être à son niveau. Ça élève tout le groupe.»

Josh Hart 26 PTS, 4 REB, 7 AST, 2 BLK, 10/21 FG, 5/11 3FG, 59.4% TS vs Cavs https://t.co/jV6uWK1BTQ pic.twitter.com/51Tp1HsCp3 — Basketball Performances (@NBAPerformances) May 22, 2026

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23:10 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.7 0.7 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 25:36 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NO 65 27:00 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NO 47 28:42 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 NO 41 33:31 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 POR 13 32:05 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 NY 25 30:00 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2022-23 POR 51 33:25 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.5 0.2 9.5 2023-24 NY 81 33:25 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 2024-25 NY 77 37:37 52.5 33.3 77.6 2.1 7.5 9.6 5.9 2.6 1.5 2.1 0.4 13.6 2025-26 NY 66 30:13 50.8 41.3 72.0 1.4 6.0 7.4 4.8 2.5 1.1 1.9 0.3 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.