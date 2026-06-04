Encore un comeback pour les Knicks

Les séries se poursuivent et le constat demeure : les Knicks ont du cœur. Beaucoup de cœur même et il semble bien, bien difficile de les enterrer définitivement dans une rencontre. En seconde période de ce Game 1 à San Antonio, ils sont menés de 14 points. Mais comme ils l’ont montré face aux Celtics en 2025 ou récemment contre Cleveland, peu importe la distance à couvrir, les joueurs de Mike Brown reviennent. Inlassablement.

« Ces gars sont résilients. Ils deviennent meilleurs à mesure que le match avance », commente le coach des Knicks. « Ils font attention aux détails, ils ont de l’énergie, font les efforts. Et ils jouent vite. On affronte de très bonnes équipes désormais, on ne peut pas jouer contre des défenses en place. »

Certes, mais comment ont-ils fait pour renverser les Spurs dans cette première manche ? « On était mené de plus de 10 points dans ce match, comme dans le Game 1 contre Cleveland, et c’est énorme de rester dedans. Tout peut arriver dans une rencontre qui dure 48 minutes tant qu’on est dans la course », poursuit Mike Brown, qui salue aussi le travail de Brunson. Mais celui du père, cette fois, et non de Jalen, MVP officieux de la rencontre.

« En première mi-temps, je n’avais pas les idées claires, les joueurs non plus, on se plaignait trop de l’arbitrage. Rick Brunson a été génial : il m’a dit de la fermer, aux joueurs aussi. On était tous en train de perdre nos moyens. Je l’ai fait, les joueurs également et on a mis notre énergie ailleurs, surtout en seconde période. »

Penser à l’action d’après

Les Knicks auraient-ils également profité d’une possible fatigue côté texan, après leur intense finale de conférence face au Thunder ? « Je ne dirais pas ça », écarte Landry Shamet. « On était dans une situation où il fallait revenir au score. On l’a fait, petit à petit. On s’est concentré sur nous, on a fait les bonnes choses. Et doucement mais sûrement, on est revenu et on a gagné. »

Le comeback étant devenu la marque de fabrique de New York ou presque, avec la force de l’habitude, Jalen Brunson et ses coéquipiers arrivent-ils à désormais négocier ces moments de grande tension avec plus de calme ?

« Pas du calme mais on sait ce qu’on doit faire. On est un groupe soudé, on se fait confiance. On assure les arrières de chacun. C’est le mérite de cette équipe. Peu importe ce qu’il se passe, on se bat les uns pour les autres », indique le meneur de jeu, qui rappelle aussi que les Knicks n’ont « pas envie d’être dans cette position. Mais notre mentalité, c’est celle de la prochaine action. On contrôle ce qu’on peut contrôler. Les équipes adverses vont avoir des temps forts, l’important c’est de rebondir ».

Les ressources mentales de ce groupe sont considérables. « Ça vient de la ville, on sent son énergie », avance Karl-Anthony Towns pour expliquer cette capacité à renaître. « C’est une ville où ça bosse dur pour réussir. On rend hommage à tous nos fans, à leur vie dans cette ville, quand on est sur un parquet avec un maillot des Knicks. »