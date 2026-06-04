Le MVP de la nuit | Jalen Brunson, le maître du « money-time »

Jalen Brunson a passé une bonne partie de la première mi-temps à boiter et grimacer, avant de repartir au combat. D’abord touché au genou droit après un contact avec Harrison Barnes, le meneur des Knicks a dû rejoindre brièvement le vestiaire. Quelques minutes plus tard, il se tordait cette fois la cheville…

Mais la douleur n’était qu’un préambule. Longtemps contenu par la défense des Spurs, gêné par la taille de San Antonio, le meneur new-yorkais a attendu le dernier quart-temps pour remettre les Knicks à l’endroit.

C’est en effet là que son match a vraiment commencé. Treize points dans les douze dernières minutes, et surtout les paniers qui comptent. Alors que les Spurs venaient de repasser devant, Jalen Brunson a dégainé à 3-points pour redonner l’avantage à New York (97-95). Puis, à 38 secondes de la fin, il a signé le tir qui a définitivement fait basculer la rencontre : un fadeaway extrêmement compliqué et contesté. Le genre de panier qui résume un joueur.

Sa ligne de stats finale n’est certes pas la plus brillante de sa carrière (30 points à 12/31 au tir, 2 passes pour 4 pertes de balle) mais l’histoire ne retiendra que son 5/9 dans l’ultime période.

« C’est un compétiteur, tout simplement », saluait Mike Brown, son coach. « Dans les plus grands moments, il répond présent. C’est ce que les MVP sont censés faire. On a mis la balle entre ses mains en se disant qu’on allait vivre ou mourir avec lui… et il a fait le boulot. »

New York a terminé sur un 11-0 pour s’imposer 105-95 et récupérer l’avantage du terrain d’entrée. C’est la 12e victoire consécutive des Knicks dans ces playoffs, et les voilà désormais à trois victoires du titre !

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 74 35:00 46.7 36.9 84.1 0.4 2.9 3.3 6.8 2.3 0.8 2.4 0.1 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.