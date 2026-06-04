Karl-Anthony Towns a bien préparé le terrain pour Jalen Brunson

New York n’aurait pas pu gagner onze matchs de suite lors de son parcours à l’Est sans Karl-Anthony Towns. Cette nuit, il a de nouveau été déterminant pour aider les Knicks à enchaîner une 12e victoire de suite.

Face à Victor Wembanyama, tout le monde s’attendait à ce que KAT écope de fautes rapides ou qu’il subisse la loi du Français. Il a finalement fallu attendre le deuxième quart-temps pour le voir prendre sa première faute et, à plusieurs reprises, avant que les Spurs ne changent leur défense, il a constamment attaqué et pris Wemby de vitesse.

Une réponse d’abord défensive

L’intérieur des Knicks, pointé du doigt pour ses lacunes défensives depuis le début de sa carrière, s’est toutefois reposé sur sa défense pour permettre à son équipe de ne pas prendre un éclat en deuxième quart-temps, puis de limiter les dégâts en troisième quart-temps.

Il a limité Victor Wembanyama à 2/10 aux tirs, souvent comme premier rideau de défense, avant de voir ses coéquipiers venir fermer la raquette.

« Je suis fier de mon activité défensive ce soir. Pour nous, tout commence toujours par notre défense et ce soir, c’est ce qui nous a fait gagner le match car notre attaque et notre adresse n’étaient pas au rendez-vous », explique-t-il. « En ce qui concerne Wemby, j’ai simplement essayé de lui rendre la vie difficile. C’est un joueur exceptionnel, unique. On n’a jamais vu un joueur comme ça donc je voulais juste essayer de faire de mon mieux. »

Offensivement, Karl-Anthony Towns a terminé avec 18 points à 7/15, mais il n’était pas satisfait. Il a toutefois apporté la même mentalité de ce côté du terrain en étant agressif, même s’il a été maladroit en première mi-temps.

« Peu importe que ce soit pour un tir, pour une passe décisive ou pour faire la passe qui va amener une passe décisive, j’essaie toujours d’être agressif dans ma façon de créer quelque chose », disait-il. « En particulier ce soir. C’est le premier match des NBA Finals et je voulais m’assurer qu’on commence le match avec la bonne énergie. »

Ses attaques du cercle ont forcé les Spurs à mettre Keldon Johnson sur lui après le premier temps-mort, et à décaler Wembanyama sur Josh Hart ou sur le joueur dans le corner. C’est un atout sur lequel Mike Brown peut se reposer.

« Si vous mettez un joueur plus petit, il peut faire payer l’adversaire au rebond offensif. Si vous mettez un intérieur sur lui, il peut le prendre de vitesse. On essaie de le bouger sur le terrain par rapport à ce que nous donne la défense adverse », décrivait l’entraîneur des Knicks. « Il a été exceptionnel ce soir. Nous avions besoin de son double-double. »

Le coup de chaud qui a relancé New York

Les Knicks ont aussi eu besoin de ses 10 points en troisième quart-temps. Alors que New York était à -14, c’est lui qui a lancé la révolte en marquant un panier avec la faute, puis en allant chercher plusieurs rebonds offensifs. Sans ce passage, les Knicks auraient pu plonger à -20…

Karl-Anthony Towns puise cette énergie dans l’identité des Knicks, mais aussi dans celle de la ville de New York.

« C’est dans la ville. Vous pouvez ressentir l’énergie, l’éthique de travail qu’il faut pour réussir dans cette ville. C’est ce qu’on voit à travers nos fans, à travers la façon dont ils abordent leur vie de tous les jours. C’est ce qui rend New York si spécial et on essaie de jouer avec le même état d’esprit quand nous portons le maillot des Knicks. »

Karl-Anthony Towns a ainsi été le Knick le plus polyvalent lors du Game 1. Peut-être même le Knick le plus précieux pour offrir cette victoire à son équipe. Alors que tout le monde attendait Victor Wembanyama, c’est lui qui a imposé le ton, des deux côtés du terrain, sur le parquet de San Antonio.

Propos recueillis à San Antonio.

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32:01 54.2 34.1 81.1 2.8 7.7 10.5 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 38:25 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 35:35 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33:03 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 33:55 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 33:47 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 33:28 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33:00 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 32:41 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NY 72 34:58 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4 2025-26 NY 75 30:58 50.1 36.8 85.8 3.1 8.7 11.9 3.0 3.4 0.9 2.5 0.5 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.