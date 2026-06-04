Les Pelicans également sur la piste de Jaylen Brown ?

Pour l’heure, rien n’indique que Jaylen Brown quittera Boston cet été, mais plusieurs équipes se tiennent déjà à l’affût. Ainsi, après les Blazers, les Hawks et les Rockets, on apprend maintenant par Jake Fischer que les Pelicans feraient également partie des prétendants pour le MVP des Finals 2024, si les Celtics ouvrent la porte à un départ.

Les rumeurs d’un départ de « JB » sont apparues après l’élimination des C’s dès le premier tour des playoffs, car il s’est murmuré que la relation entre le joueur et ses dirigeants était fragilisée. Le début d’incendie a rapidement été éteint, mais des franchises sont donc prêtes à se jeter sur le quintuple All-Star.

Parmi elles, les Pelicans, qui viennent de changer de coach et qui ne seraient pas contre offrir une nouvelle star à Jamahl Mosley dès sa prise de fonction. En échange, on présume que Dejounte Murray et Trey Murphy III pourraient être proposés aux Celtics, voire Zion Williamson, Herb Jones ou des choix de Draft. En revanche, le duo Jeremiah Fears – Derik Queen resterait intouchable.

Encore faut-il que Boston accepte de se séparer de Jaylen Brown, auteur de la meilleure saison de sa carrière à 29 ans et éligible à une prolongation de contrat de 142 millions de dollars sur deux ans à partir de juillet. Son contrat actuel court jusqu’en 2029 avec entre 57 et 65 millions de dollars garantis sur les trois prochaines années.

Autour de Jayson Tatum, Brad Stevens pourrait ainsi être tenté de remodeler l’effectif pour plus d’équilibre et moins de dépenses, alors que la nouvelle convention collective pénalise durement les équipes les plus dépensières.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 71 34:25 47.7 34.7 79.5 1.1 5.8 6.9 5.1 2.7 1.0 3.6 0.4 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.