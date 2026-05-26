Trois équipes à l’affût pour récupérer Jaylen Brown ?

Et si les Celtics se séparaient… de Jaylen Brown ? Cette rumeur prend de l’ampleur depuis l’élimination de la franchise dès le premier tour des playoffs, après avoir gâché une avance de 3-1 contre les Sixers. Notamment parce que la relation entre le joueur et ses dirigeants se serait détériorée.

Certes, Brad Stevens a rapidement tenu à éteindre le début d’incendie, tout comme le principal concerné, mais Marc Stein et Jake Fischer rapportent tout de même que trois équipes surveilleraient de près la situation du MVP des Finals 2024 : les Blazers, les Hawks et les Rockets.

À Portland, Jaylen Brown intègrerait une équipe en pleine ascension, dont le nouveau propriétaire (Tom Dundon) entend bien frapper fort dès son arrivée. À Atlanta, il rejoindrait une formation également sur la pente ascendante, dans un État (la Géorgie) dont il est surtout originaire. À Houston, il retrouverait un entraîneur (Ime Udoka) qu’il a déjà côtoyé à Boston et un groupe qui cherche une forte tête pour passer un cap en playoffs.

Éligible à une prolongation de contrat de 142 millions de dollars sur deux ans à partir du mois de juillet, « JB » reste engagé avec les Celtics jusqu’en 2029, percevant entre 57 et 65 millions de dollars sur les trois prochaines années. Tout juste retenu dans la « All-NBA Second Team », même s’il espérait mieux, il pourrait vouloir devenir la tête d’affiche d’un nouveau projet après avoir brillé comme première option sans Jayson Tatum cette saison.

Bientôt âgé de 30 ans, Jaylen Brown a déjà passé dix ans à Boston, dont neuf en compagnie de Jayson Tatum. Mais avec la nouvelle convention collective, qui pénalise durement les équipes les plus dépensières, Brad Stevens pourrait être tenté de casser son duo majeur pour rééquilibrer l’effectif de Joe Mazzulla. La dernière intersaison a prouvé que le président des opérations basket n’avait pas peur de se séparer de joueurs majeurs pour préparer l’avenir.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 71 34:25 47.7 34.7 79.5 1.1 5.8 6.9 5.1 2.7 1.0 3.6 0.4 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.