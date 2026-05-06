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Boston ne compte pas tourner la page Joe Mazzulla

Publié le 6/05/2026 à 11:47 Twitter Facebook

Le poste du coach des Celtics n’est pas menacé malgré l’élimination de Boston au premier tour, et il pourrait même être auréolé d’un trophée de « Coach of the Year ».

Joe MazzullaLa saison des Celtics est-elle un échec après cette élimination face aux Sixers ? Le « front office » de la franchise du Massachusetts aurait tendance à répondre que non. À ce titre, le poste de Joe Mazzulla ne serait pas menacé.

Si l’on en croit les indiscrétions de notre confrère Adam Himmelsbach, du Boston Globe, tout semble même indiquer l’inverse : le stratège des Celtics sera bien sur le banc la saison prochaine.

Joe Mazzulla devrait même décrocher son premier titre de « Coach of the Year ». Car avant cette élimination prématurée au premier tour des playoffs face aux Sixers, la saison des Celtics avait été irréprochable. Sans Jayson Tatum jusqu’en mars, et délesté de plusieurs éléments de sa raquette comme Kristaps Porzingis et Al Horford, Boston a fait sensation en décrochant 56 victoires pour terminer à la deuxième place de la conférence Est.

C’est finalement le forfait de dernière minute de Jayson Tatum, conjugué au retour flamboyant de Joel Embiid, qui a précipité la chute prématurée des C’s, alors que Joe Mazzulla a semblé tarder à trouver les bons ajustements.

Il y a donc de quoi être déçu, même si ses hommes ont tout donné. L’été risque d’être long en attendant la rentrée…

« Quand tu ne gagnes pas le titre avec les Celtics, il y aura toujours ce constat : tu dois être meilleur. Mais en même temps, indépendamment de ce qui s’est passé, on a entamé la saison avec cette mentalité, celle de vouloir aller chercher le titre dès le début de l’année. Les gars ont mis la tête dans le guidon et ont travaillé. Je suis reconnaissant d’avoir pu les coacher », a-t-il déclaré au soir de l’élimination de son équipe.

Promu coach principal en 2022 après trois saisons comme assistant, Joe Mazzulla avait été prolongé avec un contrat pluriannuel l’été dernier. L’heure n’est donc pas encore à la séparation.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Jaylen Brown 71 34:25 47.7 34.7 79.5 1.1 5.8 6.9 5.1 3.6 1.0 0.4 2.7 28.7
Jayson Tatum 16 32:38 41.1 32.9 82.3 0.5 9.5 10.0 5.3 2.4 1.4 0.2 1.6 21.8
Payton Pritchard 79 32:21 46.4 37.7 89.0 0.9 3.1 3.9 5.2 1.4 0.7 0.1 1.5 17.0
Derrick White 77 34:05 39.4 32.7 90.2 1.1 3.3 4.4 5.4 1.7 1.1 1.3 1.5 16.5
Anfernee Simons 49 24:32 44.0 39.5 88.9 0.5 1.9 2.4 2.4 1.1 0.6 0.1 1.7 14.2
Neemias Queta 76 25:21 65.3 12.5 70.3 3.0 5.3 8.4 1.7 1.0 0.8 1.3 2.8 10.2
Nikola Vučević 16 21:08 43.9 34.0 78.9 1.6 5.1 6.6 2.0 1.0 0.4 0.6 1.9 9.7
Sam Hauser 78 24:48 41.9 39.3 85.0 0.7 3.1 3.8 1.5 0.4 0.5 0.3 1.4 9.2
Luka Garza 69 16:12 57.7 43.3 76.9 2.3 1.8 4.1 1.0 0.7 0.4 0.4 2.3 8.1
Josh Minott 33 15:56 50.7 44.2 76.9 1.2 2.4 3.6 1.0 0.6 0.7 0.4 1.5 5.8
Baylor Scheierman 77 18:34 45.3 39.9 90.3 0.7 2.8 3.5 1.5 0.6 0.5 0.1 1.4 5.5
Jordan Walsh 68 17:49 50.9 38.4 77.2 1.3 2.8 4.0 0.8 0.5 0.7 0.5 2.0 5.4
Ron Harper Jr. 29 10:58 41.8 35.0 75.0 0.5 1.1 1.7 0.8 0.3 0.3 0.3 0.7 4.2
Hugo González 74 14:39 47.6 36.2 50.0 0.8 2.5 3.3 0.5 0.5 0.6 0.3 1.7 3.9
Charles Bassey 5 3:24 85.7 0 50.0 0.8 0.4 1.2 0.0 0.2 0.2 0.4 0.6 2.8
John Tonje 6 7:00 28.6 30.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.8 2.5
Chris Boucher 9 10:27 32.0 13.3 75.0 0.2 1.8 2.0 0.3 0.1 0.6 0.8 1.9 2.3
Xavier Tillman 14 7:56 45.2 20.0 0 0.7 1.1 1.8 0.4 0.4 0.4 0.1 0.6 2.2
Dalano Banton 4 13:00 12.5 0.0 100.0 0.3 0.8 1.0 2.3 1.8 0.3 1.3 0.8 1.5
Amari Williams 22 6:38 50.0 0 71.4 0.4 1.4 1.8 0.5 0.5 0.1 0.5 0.9 1.4
Max Shulga 11 3:16 25.0 25.0 100.0 0.3 0.3 0.5 0.2 0.3 0.1 0.0 0.9 0.6

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