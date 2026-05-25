All-NBA Teams : Jaylen Brown estime payer son image auprès des votants

On se demandait qui de Cade Cunningham ou Jaylen Brown allait être retenu dans la « All-NBA First Team » en compagnie des intouchables Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Victor Wembanyama et Luka Doncic.

Finalement, c’est le joueur des Pistons qui a été préféré (de 30 petits points) au joueur des Celtics, mais ce dernier s’y attendait plus ou moins.

« Je ne suis pas surpris. Je suis conscient de certaines choses, de qui je suis, de la manière dont j’utilise ma notoriété. Je ne suis pas le joueur le plus apprécié des médias et je ne suis parfois pas le plus aimé des fans non plus. Certaines choses que je dis et que je fais sont un peu controversées… », a-t-il réagi sur sa chaîne Twitch.

Comme en 2023, Jaylen Brown (28.7 points, 6.9 rebonds, 5.1 passes) apparaît malgré tout dans la « All-NBA Second Team » et ce n’est que la deuxième fois qu’il reçoit pareil honneur dans sa carrière. Après avoir superbement pris la suite de Jayson Tatum, blessé, à la tête de Boston.

Le mal-aimé de la NBA

« Parfois, je suis même surpris de gagner des récompenses », a-t-il en tout cas admis, pour se montrer ensuite beau joueur. « Je ne suis pas dans le premier cinq, mais félicitations à tous ceux qui s’y trouvent. Moi, je suis déjà surpris d’être dans l’une de ces équipes, donc je me sens reconnaissant. Cette saison aura été une sacrée aventure et c’est une bénédiction de faire partie de ce groupe, vu les attentes placées en nous initialement… »

Entre ses critiques contre l’arbitrage ou ses remarques sur la politisation du sport, Jaylen Brown sait qu’il n’est pas dans les petits papiers de la ligue, mais il ne compte pas changer sa manière d’être pour autant.

« On s’attendait à ce que l’on ne fasse même pas les playoffs, mais nous avons terminé 2e à l’Est, donc je me sens reconnaissant », a-t-il d’abord rappelé, avant d’en remettre une couche sur son étiquette de mal-aimé. « Je ne suis pas surpris par la décision de la NBA. Je sais comment j’utilise ma notoriété et cela peut parfois déplaire aux mauvaises personnes, mais c’est comme ça… Être dans le deuxième meilleur cinq, c’est déjà une bénédiction. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 71 34:25 47.7 34.7 79.5 1.1 5.8 6.9 5.1 2.7 1.0 3.6 0.4 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.