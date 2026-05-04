Jaylen Brown termine sa saison avec de nouvelles plaintes sur l’arbitrage

Patron incontesté des Celtics jusqu’au retour de Jayson Tatum, Jaylen Brown a réalisé, et de loin, la meilleure saison de sa carrière sur le plan statistique et un exercice capital sur le plan du leadership. Néanmoins, sa campagne a été émaillée par ses critiques constantes sur les arbitres, l’ailier des Celtics passant l’année à se plaindre.

Nul doute qu’il n’allait pas s’arrêter alors que Boston a perdu le Game 7 face à Philadelphie. Il en fallait bien une dernière pour la route, notamment en parlant des coups de sifflet accordés à Joel Embiid.

« C’est un grand joueur, un des meilleurs intérieurs de l’histoire du basket. Mais il floppe. Il le sait. Ce n’est pas une nouveauté, c’est comme ça… », estime le MVP des Finals 2024, qui ajoute que le flopping « gâche notre ligue ».

Jaylen Brown est aussi revenu sur sa critique principale concernant l’arbitrage évoquée régulièrement, et ce malgré les amendes, durant la saison régulière : la différence de traitement qu’il subit, par rapport à d’autres joueurs.

« Si c’est une faute offensive, il faut la siffler. C’est le même mouvement, les mêmes arbitres et il n’y a rien ? C’est autorisé ? D’accord. Mais moi, on me le siffle ? Tout le monde le fait mais si c’est moi, c’est faute offensive », s’énerve-t-il en montrant sur Twitch sur une action de Paul George où ce dernier pousse son adversaire.

Il estime que les arbitres lui ont fait payer ses critiques en playoffs

Si le leader des Celtics est en colère, c’est parce qu’il a commis 10 fautes offensives durant ce premier tour face aux Sixers. Personne n’en a commis autant depuis le début des playoffs, pas même Karl-Anthony Towns, le spécialiste de la saison régulière (65) devant… Jaylen Brown et ses 40 coups de sifflet contre lui en attaque !

« Tous les bons joueurs font ça. De quoi on parle ? Les arbitres ont clairement leur objectif : si Jaylen fait ce mouvement, on siffle faute offensive et on fait ça à chaque fois », insiste-t-il, accusant clairement les officiels d’être plus sévères avec lui qu’avec les autres.

« Je ne sais pas si c’est parce que j’ai mis en colère les arbitres. Je les critique, j’ai fait des remarques les concernant à plusieurs reprises. Donc ils ont décidé qu’en playoffs, ils allaient me le faire payer. J’ai parlé à des arbitres qui me l’ont confirmé. C’est exactement ce qu’ils ont fait. C’est clairement une stratégie. Il y a des arbitres qui mériteraient de faire l’objet d’une enquête » conclut-il. Pas sûr que ça améliore ses relations avec les officiels…

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 71 34:25 47.7 34.7 79.5 1.1 5.8 6.9 5.1 2.7 1.0 3.6 0.4 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.