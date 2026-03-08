Jaylen Brown face au défi du retour de Jayson Tatum

Le retour de Jayson Tatum va entraîner des soubresauts, et Jaylen Brown le sait bien. Vendredi, face aux Mavericks, les deux stars des Celtics en ont d’ailleurs offert une séquence aussi symbolique que révélatrice.

Dans le quatrième quart-temps, Jaylen Brown intercepte le ballon à Cooper Flagg et part en contre-attaque. Jayson Tatum l’accompagne pour un deux-contre-un qui, pendant des années, aurait été synonyme de panier marqué : une passe lobée de Jaylen Brown, puis un dunk de Jayson Tatum. Sauf que le contexte n’est pas le même.

De retour après dix mois d’absence à la suite d’une rupture du tendon d’Achille, Jayson Tatum n’a pas encore retrouvé tous ses repères en termes d’explosivité. Jaylen Brown tente quand même la passe, presque par réflexe. Mais son coéquipier, encore en recherche de sensations, ne peut conclure et son lay-up se transforme en brique…

« C’était spontané », sourit Jaylen Brown sur l’action. « On n’a pas encore beaucoup vu ce qu’il pouvait faire en situation de match. J’essayais simplement de voir où il en était athlétiquement et physiquement au fil de la rencontre. Il était encore un peu rouillé, il doit retrouver ses jambes. Il va continuer à aller dans la bonne direction, mais j’essayais surtout de prendre la température. Je serai un peu plus prudent la prochaine fois. »

« Il y aura des hauts et des bas, et il faudra être prêt à les gérer »

Au-delà de la blague, Jaylen Brown mesure parfaitement le défi qui attend les Celtics. Après neuf ans de vie commune, leur duo doit presque se réapprendre. « Ce sera un grand défi pour moi, pour nous tous », prévient-il. « Cela va tester notre patience, notre humilité. Il y aura des hauts et des bas, et il faudra être prêt à les gérer. »

Maladroit au début du match, Jayson Tatum s’est détendu au fil du match, avant de finir avec 15 points (6/16 au tir), 12 rebonds et 7 passes en 27 minutes. Jaylen Brown, lui, poursuit sa saison de patron avec 24 points, 7 rebonds et 7 passes. Mais au-delà des chiffres, l’arrière retient surtout le parcours de son partenaire.

« Je sais à quel point le chemin a été difficile mentalement et physiquement », explique-t-il après avoir maintenu les Celtics dans les hauteurs de l’Est, puisque Boston est actuellement à la deuxième place (42 victoires – 21 défaites) de la conférence. « Le voir revenir, c’est le début de son histoire pour redevenir celui qu’il est. Je suis enthousiaste. On a un défi devant nous cette saison, et je pense que ce sont les défis qui vous rendent grands. »