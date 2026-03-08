Matchs
Jaylen Brown face au défi du retour de Jayson Tatum

Face aux Mavericks, une contre-attaque mal conclue a rappelé une évidence : après dix mois d’absence, Jayson Tatum doit encore retrouver ses jambes. Et les Celtics devront accepter quelques soubresauts.

Jaylen Brown et Jayson TatumLe retour de Jayson Tatum va entraîner des soubresauts, et Jaylen Brown le sait bien. Vendredi, face aux Mavericks, les deux stars des Celtics en ont d’ailleurs offert une séquence aussi symbolique que révélatrice.

Dans le quatrième quart-temps, Jaylen Brown intercepte le ballon à Cooper Flagg et part en contre-attaque. Jayson Tatum l’accompagne pour un deux-contre-un qui, pendant des années, aurait été synonyme de panier marqué : une passe lobée de Jaylen Brown, puis un dunk de Jayson Tatum. Sauf que le contexte n’est pas le même.

De retour après dix mois d’absence à la suite d’une rupture du tendon d’Achille, Jayson Tatum n’a pas encore retrouvé tous ses repères en termes d’explosivité. Jaylen Brown tente quand même la passe, presque par réflexe. Mais son coéquipier, encore en recherche de sensations, ne peut conclure et son lay-up se transforme en brique…

« C’était spontané », sourit Jaylen Brown sur l’action. « On n’a pas encore beaucoup vu ce qu’il pouvait faire en situation de match. J’essayais simplement de voir où il en était athlétiquement et physiquement au fil de la rencontre. Il était encore un peu rouillé, il doit retrouver ses jambes. Il va continuer à aller dans la bonne direction, mais j’essayais surtout de prendre la température. Je serai un peu plus prudent la prochaine fois. »

« Il y aura des hauts et des bas, et il faudra être prêt à les gérer »

Au-delà de la blague, Jaylen Brown mesure parfaitement le défi qui attend les Celtics. Après neuf ans de vie commune, leur duo doit presque se réapprendre. « Ce sera un grand défi pour moi, pour nous tous », prévient-il. « Cela va tester notre patience, notre humilité. Il y aura des hauts et des bas, et il faudra être prêt à les gérer. »

Maladroit au début du match, Jayson Tatum s’est détendu au fil du match, avant de finir avec 15 points (6/16 au tir), 12 rebonds et 7 passes en 27 minutes. Jaylen Brown, lui, poursuit sa saison de patron avec 24 points, 7 rebonds et 7 passes. Mais au-delà des chiffres, l’arrière retient surtout le parcours de son partenaire.

« Je sais à quel point le chemin a été difficile mentalement et physiquement », explique-t-il après avoir maintenu les Celtics dans les hauteurs de l’Est, puisque Boston est actuellement à la deuxième place (42 victoires – 21 défaites) de la conférence. « Le voir revenir, c’est le début de son histoire pour redevenir celui qu’il est. Je suis enthousiaste. On a un défi devant nous cette saison, et je pense que ce sont les défis qui vous rendent grands. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Jaylen Brown 56 34:14 48.1 34.8 77.7 1.1 6.1 7.2 5.1 3.6 1.0 0.4 2.7 28.8
Derrick White 61 34:14 39.4 33.0 90.4 1.1 3.3 4.4 5.7 1.8 1.2 1.5 1.5 17.4
Payton Pritchard 62 32:27 46.0 36.2 86.6 0.9 3.3 4.1 5.3 1.3 0.8 0.1 1.4 16.9
Jayson Tatum 1 27:00 37.5 37.5 0 1.0 11.0 12.0 7.0 2.0 1.0 0.0 2.0 15.0
Anfernee Simons 49 24:32 44.0 39.5 88.9 0.5 1.9 2.4 2.4 1.1 0.6 0.1 1.7 14.2
Nikola Vučević 12 21:40 44.5 35.1 82.4 1.7 5.5 7.2 1.8 0.9 0.4 0.8 1.8 10.4
Neemias Queta 59 24:47 64.5 0.0 68.3 3.0 5.3 8.4 1.5 1.1 0.9 1.3 2.8 10.1
Sam Hauser 60 24:29 41.0 38.9 92.9 0.7 3.1 3.9 1.5 0.5 0.5 0.3 1.4 9.2
Luka Garza 53 15:32 57.1 43.0 75.6 2.3 1.7 4.0 0.9 0.6 0.4 0.5 2.2 7.3
Josh Minott 33 15:56 50.7 44.2 76.9 1.2 2.4 3.6 1.0 0.6 0.7 0.4 1.5 5.8
Jordan Walsh 56 17:34 52.1 40.0 76.1 1.4 2.8 4.2 0.8 0.6 0.7 0.4 2.1 5.3
Baylor Scheierman 58 16:18 45.5 37.7 88.9 0.6 2.5 3.1 1.2 0.5 0.6 0.1 1.4 4.6
Hugo González 58 15:39 47.4 34.0 45.8 0.9 2.6 3.6 0.6 0.6 0.6 0.3 1.7 4.2
Ron Harper Jr. 18 10:43 33.3 28.6 50.0 0.8 0.9 1.7 0.7 0.2 0.2 0.4 0.8 3.1
Chris Boucher 9 10:27 32.0 13.3 75.0 0.2 1.8 2.0 0.3 0.1 0.6 0.8 1.9 2.3
Xavier Tillman 14 7:56 45.2 20.0 0 0.7 1.1 1.8 0.4 0.4 0.4 0.1 0.6 2.2
Dalano Banton 3 5:00 20.0 0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3 0.0 0.3 0.3 1.3
Amari Williams 17 6:56 43.8 0 66.7 0.4 1.4 1.8 0.4 0.4 0.1 0.5 0.9 1.3
John Tonje 3 3:40 0.0 0.0 100.0 0.0 0.7 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7
Max Shulga 2 2:00 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0

