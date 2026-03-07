Après dix mois d’arrêt, Jayson Tatum retrouve le bonheur de jouer

Après dix mois d’absence, Jayson Tatum a effectué son retour au jeu lors de la réception des Mavericks. Titulaire dès son premier match, l’ailier All-Star a mis du temps à se mettre en route. Rouillé après une si longue période d’inactivité, Jayson Tatum rate ainsi ses six premiers tirs dont une tentative de dunk. Pour compenser ce manque d’adresse, il distribue le ballon avec cinq passes décisives en première mi-temps.

Il faut attendre la fin du deuxième quart-temps pour voir le numéro 0 retrouver le chemin du panier. Sur un tir à 3-points manqué de Payton Pritchard, Jayson Tatum réalise une claquette-dunk et le TD Garden se lève. Sur la possession suivante, iln efface P.J. Washington sur un stepback pour réussir son premier panier primé de la saison.

« Ça m’a pris du temps pour en arriver jusque-là », note Jayson Tatum sur son retour. « J’ai rêvé de ce moment jour et nuit. Cela faisait 42 semaines et demie que je n’avais pas joué en NBA donc j’ai simplement essayé de me remettre dans le rythme. »

Sur la maladresse rencontrée en début de partie, il ajoute : « J’avais l’impression d’être en décalage ou d’aller trop vite, mais le jeu a commencé à ralentir au fur et à mesure que je me détendais. »

En deuxième mi-temps, Jayson Tatum semble plus à l’aise, attaquant le cercle avant de planter derrière l’arc. Et dans le sillage de son « franchise player », les Celtics creusent l’écart pour compter 25 points d’avance à cinq minutes du terme. Joe Mazzulla décide alors de sortir Jayson Tatum, acclamé et applaudi par tout le TD Garden.

La fin d’un chemin de croix de dix mois

« Quand vous voyez quelqu’un à qui vous tenez traverser une épreuve, vous voulez voir le moment où il récolte le fruit de son travail », explique le tacticien des Celtics. « Il faut rendre hommage à son éthique de travail, aux personnes qui l’entourent, mais aussi à toute l’équipe. Personnellement, je suis reconnaissant de faire partie de l’histoire de quelqu’un d’autre. Nous avons plein de gars dans ce vestiaire qui ont tous un parcours différent. Je suis heureux qu’ils me laissent en faire partie. »

Pour son premier match de la saison, Jayson Tatum termine avec 15 points (6/16 au tir, 3/8 de loin), 12 rebonds et 7 passes en 27 minutes de jeu. Un retour qui signe la fin d’un long chemin de croix pour l’ailier, qui a tenu à rendre hommage à l’un de ses entraîneurs : Nick Sang, présent avec lui à Boston depuis 2017.

« Il a eu le rôle le plus important », souligne Jayson Tatum. « Lors des dix derniers mois, je n’ai pas passé 48 heures sans voir Nick. Il a été là lorsque je me suis blessé, mais il a aussi été présent lors de toutes les étapes. Je suis très reconnaissant de connaître quelqu’un d’aussi altruiste que lui. Je l’ai vu travailler sans compter ses heures pour faire des recherches, appeler des spécialistes pour s’assurer que nous ne brûlions aucune étape. Il m’a poussé lorsque je n’avais pas forcément envie d’être là ou lorsque je doutais de moi-même. »

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 ☆ BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 ☆ BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 ☆ BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 ☆ BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 ☆ BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 ☆ BOS 72 36 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.