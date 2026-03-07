Un retour en beauté pour Jayson Tatum face aux Mavericks !

C’était l’ambiance des très grands soirs au TD Garden, pour le retour tant attendu de Jayson Tatum, enfin remis de sa rupture du tendon d’Achille. Sans surprise, le public était bouillant, prêt à bondir à chacune de ses prises de balle et tentatives de tir. Sauf que cela aura pris de longues minutes avant de se faire.

Quasiment toute une mi-temps très exactement, puisque l’ailier a attendu la dernière minute pour se mettre en route, avec une claquette-dunk puis un 3-points dans le « corner ». Un léger coup de chaud, qui a enflammé toute la salle et propulsé les Celtics vers un 11-2, histoire de retourner aux vestiaires avec l’avantage (58-53) !

Avant ça, et comme bien souvent dans ce genre de situations, ce sont tous les joueurs de Boston – Derrick White et Luka Garza exceptés – qui se sont retrouvés à balbutier leur basket, et presque subir l’enjeu. Une aubaine pour les Mavericks, décomplexés et menés par le régional de l’étape, Cooper Flagg, ainsi que Naji Marshall en sortie de banc.

Clairement, Jayson Tatum est lancé et la pause ne le refroidit pas : il pénètre, il shoote, il crée, il défend et il noircit du même coup la feuille de stats, avec un « triple-double » en ligne de mire. Peu à peu, Dallas lâche prise, d’autant que Jaylen Brown et Derrick White font aussi le nécessaire de chaque côté. L’écart grimpe et Klay Thompson a beau prendre feu, « JB » et Payton Pritchard maintiennent suffisamment la pression pour repousser les Texans.

Pendant que Jayson Tatum sécurise son « double-double », n’échouant pas loin de voir triple, le trio Pritchard – White – Brown enfonce le clou à ses côtés. Quant à Neemias Queta, toujours aussi intéressant à l’intérieur, il met à mal les défenseurs des Mavs, sans solution et logiquement défaits à l’arrivée, dans ce « remake » des Finals 2024.

Difficile d’imaginer meilleur scénario pour Jayson Tatum : 15 points, 12 rebonds, 7 passes et la victoire, dans le cinq de départ et avec 27 minutes au compteur. Le processus de réadaptation sera sinueux, mais il commence de la plus belle des manières !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Il est de retour ! Le « franchise player » des Celtics signe, enfin, sa reprise tant attendue ! Près de dix mois et 300 jours après sa grave blessure au tendon d’Achille, Jayson Tatum était même dans le cinq de départ, comme depuis ses débuts en NBA. Une mise en route en douceur, d’abord frustrante à cause de son manque de rythme (tirs trop courts) et de jambes (dunk raté), puis délicieuse grâce à sa prise de confiance progressive. Il n’avait besoin que d’un panier pour se lancer pour de bon et sa claquette-dunk lui a tout débloqué mentalement. Un retour plein de bonne volonté et l’ailier a, ainsi, bien mérité sa double ovation du soir.

– Fracture d’un doigt pour Nikola Vucevic. Si Jayson Tatum a tout juste quitté l’infirmerie de Boston, celle-ci y voit arriver Nikola Vucevic. Dès le premier quart-temps, il est sorti sur blessure et les Celtics n’ont pas tardé à communiquer sur son absence pour le reste de la partie, à cause d’une fracture à l’annulaire de sa main droite (dominante). On peut donc supposer qu’il en aura pour plusieurs semaines d’indisponibilité, laissant Neemias Queta et Luka Garza occuper la raquette celte.

– « L’autre » retour du chouchou. Originaire de l’État du Maine, Cooper Flagg est comme à la maison dans le Massachusetts. Pour preuve, une dizaine de ses proches s’est rendue dans les tribunes et il a aussi eu droit à un bel accueil de la part du public du TD Garden. Malgré sa frayeur au pied gauche du début de match, « Coop’ » a pu terminer la partie, mais il aura beaucoup arrosé (7 sur 23) dans ce « back-to-back », pour son seul passage de la saison à Boston. Et face à un ancien « Dukie » qui l’inspire tant.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.