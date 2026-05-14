Jaylen Brown : « Le sport est extrêmement politique »

Figure parfois clivante par ses prises de parole, Jaylen Brown n’en demeure pas moins un esprit curieux, qui s’interroge sur beaucoup de choses. Dans une émission co-produite par le syndicat des joueurs, l’ailier des Celtics a partagé son point de vue sur le rôle sociétal du sport, et plus particulièrement du basket. Pour lui, il est illusoire de penser que le sport puisse être totalement séparé de la politique.

« Pour moi, la plus grande idée fausse, c’est de croire que le sport et la politique ne coexistent pas. Je pense que la plupart des gens se disent : ‘Oh, ce n’est que du sport. Ce n’est lié à rien. C’est juste du divertissement.’ C’est tellement faux. Tellement faux », explique-t-il à Andre Iguodala et Grant Williams.

« J’ai participé à un million de réunions. Nous ne sommes pas censés parler du contenu de ces réunions ni des sujets abordés, mais je dirai que les partenaires de notre ligue ont une énorme influence sur les prises de décision, ou sur la pression que la NBA exerce sur les joueurs. Parce qu’il y a énormément d’argent en jeu. »

Le sentiment d’être un pion

Jaylen Brown estime ainsi que les joueurs évoluent dans un système qui leur échappe en grande partie, et dans lequel les intérêts économiques peuvent peser lourd.

« Parfois, ces partenaires ont des calendriers politiques et des biais, selon l’état du monde et ce qui se passe. Et cela nous est imposé, à nous, pour que nous choisissions soit de cautionner cela, soit de ne pas le faire », poursuit-il. « Le sport est extrêmement politique, que les gens s’en rendent compte ou pas. Notre sport, d’une certaine manière, est un moyen de divertissement, et parfois, il sert presque de distraction par rapport à tout ce qui se passe autour de nous dans notre pays. »

De quoi pousser Jaylen Brown à reconnaître qu’il a même parfois le sentiment d’être instrumentalisé.

« Parfois, je me réveille avec l’impression d’être un pion, parce que je ne suis qu’un moyen de détourner l’attention de ce qui se passe réellement (dans le monde) », regrette-t-il. « Il y a des conversations que nous ne menons pas alors que nous devrions les avoir en ce moment. Mais une fois, c’est le Super Bowl, une autre fois, c’est le All-Star Game. On utilise cela, et les gens ne parlent pas de ce qui se passe dans le Minnesota, de l’ICE, ni de ce qui se passe dans le monde. Pourtant, c’est un débat plus vaste qu’il faudrait avoir. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 71 34:25 47.7 34.7 79.5 1.1 5.8 6.9 5.1 2.7 1.0 3.6 0.4 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.