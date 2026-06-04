Trois nouveaux coloris pour la AE Believe That 1

En attendant de donner des nouvelles de la A.E. 3, adidas avait prévu de mettre le paquet pour promouvoir la nouvelle ligne signature d’Anthony Edwards sur cette fin de saison. Même si l’arrière des Wolves a terminé sa campagne de playoffs plus tôt que prévue, s’inclinant en demi-finale de conférence face aux Spurs, la marque aux trois bandes fait le nécessaire pour mettre en avant la AE « Believe That 1 ».

La «Believe That 1» est en fait une paire «alternative», en complément de la collection « A.E. ». Plus abordable et axée sur le confort et la performance, la paire se distingue par sa tige « respirante » et reprend les caractéristiques de la A.E. 1 Low avec sa « cage » latérale. Le modèle bénéficie aussi d’une semelle intermédiaire « Dreamstrike » pour apporter un meilleur confort.

Après avoir sorti deux premiers coloris, la nouvelle fournée est déjà de sortie avec trois nouvelles versions. On commence par la « Solar Turbo » aux tons rouge-orange, complétée par des finitions en gris et noir.

Comme son nom l’indique, le coloris « Triple Black » fait la part belle au noir, avec quelques touches pour faire ressortir notamment le logo adidas et celui d’Anthony Edwards, sur la languette. Enfin, la « Carbon Grey » est également une réussite avec sa tige entre gris et noir et ses assortiments d’un bleu faisant penser à celui des Wolves.

Les trois coloris de la AE « Believe That 1 » sont d’ores et déjà disponibles sur Basket4Ballers, au prix de 100 euros.