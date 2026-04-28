Adidas présente la “Believe That 1” pour Anthony Edwards

Difficile de faire plus malvenu en terme de timing. Quelques jours après la blessure au genou subie par Anthony Edwards dans le Game 4 remporté par Minnesota sur Denver, Adidas vient d’annoncer une grande nouvelle avec la sortie à venir d’un tout nouveau modèle signature pour l’arrière des Wolves, la «Believe That» !

La «Believe That 1» est en fait une paire «alternative», en complément de la collection «A.E.», qui va bientôt bénéficier de son troisième modèle. Plus abordable et axée sur le confort et la performance, la «Believe That 1» avait été dévoilée par Anthony Edwards à l’échauffement. Sa tige se veut «respirante» et reprend les caractéristiques de la A.E. 1 Low avec sa «cage» latérale. Le modèle bénéficie aussi d’une semelle intermédiaire «Dreamstrike» pour apporter un meilleur confort.

La «Believe That 1» va arriver très vite sur le marché français avec deux premiers coloris pour le jour de sa sortie, ce vendredi : un «Blue Velocity» inspiré des couleurs des Wolves avec ce bleu-violet assorti de touches de vert pour faire notamment ressortir le logo du joueur sur la languette et d’adidas sur le talon, et une version «With Love» en orange «pêche» et noir. La paire sera commercialisée au prix de 100 euros et sera à retrouver sur Basket4Ballers.