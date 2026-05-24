Cedric Coward, l’invité surprise du meilleur cinq des rookies de l’année

Même si la saison a été catastrophique sur le plan sportif, et dramatique sur le plan humain, les Grizzlies pourront quelque peu se consoler avec la sélection de Cedric Coward dans le meilleur cinq rookie de l’année. Après sa dernière saison quasi blanche, les dirigeants de Memphis avaient pris un risque en le draftant aussi haut, et ils ont été récompensés.

« Au final, je dis juste aux gens de regarder les vidéos. J’ai eu des hauts et des bas comme rookie. Mais mes hauts étaient vraiment élevés, et mes bas n’étaient pas aussi mauvais qu’on pourrait le croire » confiait-il. « J’ai essayé de gagner chaque match et j’avais un impact positif dans certaines statistiques. »

Comparé à Kawhi Leonard et Jaylen Williams

Dans une franchise en pleine reconstruction, Cedric Coward représente l’avenir et on peut s’attendre à ce qu’il profite de davantage de responsabilités la saison prochaine. C’est un fort attaquant et il n’a pas peur d’échouer, mais aussi de bosser encore davantage. Et avec les meilleurs !

« Pas encore. Mais ça arrivera. Je ne suis pas pressé » répond-il lorsqu’on lui demande s’il a pu s’entraîner avec Kawhi Leonard, avant d’évoquer cette comparaison avec l’ailier des Clippers, mais aussi Jalen Williams. « C’est toujours génial d’être comparé à de grands joueurs. Kawhi sera Hall of Famer. Avant ses blessures cette année, J-Dub était All-NBA et All-Defensive Team. Mais il n’y a qu’un seul Kawhi. Qu’un seul J-Dub. Et qu’un seul moi. Cela dit, c’est une ligue où on s’inspire énormément des autres. Donc si ce sont les comparaisons, je peux étudier ce qu’ils font de bien et l’intégrer dans mon jeu. »

En début de saison, l’ancien joueur de l’université de Washington avait confié vouloir échanger avec les superstars de la ligue, comme LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant.

« J’ai beaucoup parlé avec KD après les matchs. Pas encore avec LeBron ou Steph, mais ça viendra » révèle-t-il. « J’ai grandi avec l’idée que ‘Si tu ne demandes pas, tu n’obtiens rien’. Donc quand j’aurai l’occasion, je vais leur poser énormément de questions… »

Il a déjà défendu sur les plus grands

A-t-il eu de l’appréhension à l’idée de les affronter, d’autant qu’on vante ses qualités de polyvalence en défense ?

« C’est surréaliste. Mais dès que tu entres sur le terrain, ça reste du basket. Bien sûr, je me dis : ‘Je vais défendre sur LeBron, Steph ou KD.’ Mais une fois le match commencé, c’est juste : ‘Il faut y aller !’ Ils essaient de m’empêcher d’atteindre mon objectif qui est de gagner. Donc il n’y a plus vraiment de côté ‘fan’. Après le match, je peux redevenir admiratif. Mais pendant, c’est la compétition. »

Et qu’a-t-il retenu de ses affrontements avec ces trois-là ?

« Steph ne s’arrête jamais de bouger. Et en plus, il est très fort physiquement. Il sait créer de l’espace » analyse-t-il. « LeBron a une compréhension du jeu complètement folle. Il connaissait quasiment tout ce qu’on faisait en défense. KD est, selon moi, un des trois meilleurs scoreurs de tous les temps. Tu dois le forcer à prendre des tirs inconfortables… sauf qu’il y en a très peu. Et Kawhi… son jeu à mi-distance est incroyable. Un soir, il ne ratait rien. Tu te dis juste : ‘Il ne faut pas qu’in touche le ballon.’ »