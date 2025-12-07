Cedric Coward a demandé à Kawhi Leonard un entraînement privé

Cooper Flagg, Kon Knueppel ou VJ Edgecombe ont beau prendre toute la lumière depuis un mois et demi, Cedric Coward n’est pas en reste et réalise aussi un bon début de carrière du côté de Memphis : 13.4 points, 6.2 rebonds et 2.7 passes de moyenne.

Potentiel « steal » de la dernière cuvée, le 11e choix de la Draft 2025 fait déjà partie des meilleurs « two-way players » chez les rookies. N’ayant pas froid aux yeux, il s’est imposé tout naturellement comme l’un des leaders des Grizzlies et il a même réussi à s’attirer de belles comparaisons.

En effet, Cedric Coward appréciait tout particulièrement d’être comparé à Kawhi Leonard : « C’est vraiment cool de savoir que je suis comparé à des grands joueurs, en particulier Kawhi, qui sera bientôt intronisé au Hall of Fame. C’est incroyable. Comme j’essaie simplement d’être le meilleur possible, j’admire Kawhi. »

Vendredi, pour la deuxième fois de sa carrière, l’ailier de 22 ans a d’ailleurs pu retrouver le double MVP des Finals sur le parquet, le battant carrément pour la deuxième fois. Après la rencontre, on a même pu l’observer en train de discuter longuement avec l’un de ses modèles.

Et c’était pour une raison bien précise : « Kawhi est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, donc c’est toujours bien d’être capable de lui parler. De reconnaître sa grandeur, mais aussi de lui demander si on pouvait s’entraîner ensemble durant l’été. Il n’est pas sur les réseaux sociaux, donc je devais trouver un moyen de lui parler. J’essaie juste d’apprendre en permanence des plus grands et de ces gars auxquels on peut être comparé » a révélé Cedric Coward, qui a aussi échangé son maillot avec Brook Lopez, originaire comme lui de Fresno, en Californie.

Cette discussion avec Kawhi Leonard s’est visiblement bien passée : « Il ne parle pas beaucoup aux médias, mais il nous parle à nous [les joueurs, ndlr]. C’est un super mec » concluait ainsi le rookie des Grizzlies, auteur de 23 points, 14 rebonds et 5 passes contre la superstar des Clippers.

Cedric Coward Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 MEM 23 27:16 45.2 32.7 86.2 1.3 4.9 6.2 2.7 1.9 0.6 1.4 0.3 13.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.