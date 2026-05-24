Les “two-way players”, l’autre élément clé du succès des Knicks

À la mi-temps de ce Game 3 entre Knicks et Cavaliers, New York menait de six points alors que Jalen Brunson était resté discret. Le compteur du meneur n’affichait alors que neuf unités. Pour dominer, Mike Brown a d’abord pu compter sur Mikal Bridges.

New York a rapidement mis Cleveland dans les cordes avec un 9-1 dans les premières minutes de la partie. Un bon début de match impulsé par l’ancien joueur des Nets. Après avoir trouvé Karl-Anthony Towns à 3-points, l’ailier s’est montré agressif et a été récompensé par deux paniers dans la peinture.

«Il a un sens du jeu incroyable», félicite Mike Brown sur l’apport de Mikal Bridges. «Comme je n’appelle pas beaucoup de systèmes, je lui ai dit que lui et OG devaient trouver un moyen pour peser sur la rencontre. Ils ont tous les deux fait un travail incroyable pour s’imposer dans ce match.»

Après la pause, les Knicks coulent les Cavaliers. Offensivement, Cleveland est asphyxié par la défense de Mikal Bridges et de Josh Hart, ce dernier multipliant les interceptions. De l’autre côté du terrain, les joueurs de Kenny Atkinson n’arrivent pas à maîtriser les assauts du tandem Bridges-Anunoby.

La croisière s’amuse

«Nous avons vraiment de bons joueurs», rappelle Josh Hart. «Nous avons des gars qui peuvent tirer, d’autres qui savent défendre. Enfin, certains peuvent créer du jeu et rentrer des tirs difficiles. Quand nous jouons à notre manière, tout le monde mange. C’est ce que nous essayons de faire.»

Dans le dernier acte, les Cavaliers ne savent plus où donner de la tête. Alors que Jalen Brunson se met en route et finira la partie avec 30 points, OG Anunoby, Mikal Bridges et Josh Hart ne lèvent pas le pied. Ce dernier lance le quatrième quart-temps avec un panier lointain avant de servir Mikal Bridges. Alors que Cleveland tente de résister, les Cavaliers sont assommés par le troisième tir primé d’OG Anunoby. Alors qu’il reste cinq minutes, l’écart atteint 17 points et la franchise de l’Ohio ne reviendra pas dans le match.

New York s’impose au terme d’une rencontre où Josh Hart a noirci la feuille de stats avec 12 points, 9 rebonds, 5 passes et 4 interceptions. De son côté, le duo Bridges – Anunoby a cumulé 43 points à 17/25 au tir, soit 68 % de réussite !

Mike Brown adore ses «two-way players»

«On a eu énormément de contributions positives. Josh Hart a été le connecteur habituel : neuf rebonds, cinq passes, quatre interceptions. OG Anunoby a été fantastique. Il a mis des paniers importants encore et encore, il termine avec 21 points et sept rebonds. Il a aussi fait du très bon travail pour éloigner Jarrett Allen du rebond» énumère Mike Brown. «Mikal Bridges, lui, a trouvé ses spots toute la soirée. Gros tir après gros tir. En plus, il prend six rebonds et doit défendre sur James Harden, un futur Hall of Famer, sans faire faute. C’était un énorme match de sa part. «

Prolongé au prix fort, Bridges n’est pas qu’un «Iron Man». C’est un joueur d’expérience, déjà finaliste NBA, champion NCAA et international. Il a déjà vécu beaucoup de choses en carrière, ce qu’il retient, c’est l’ambiance au sein du groupe.

«Je pense que tout part de la vie en dehors du terrain», suggère Mikal Bridges quand on l’interroge sur la réussite de son équipe. «Nous sommes souvent ensemble, nous faisons des blagues et nous passons de bons moments. Je suis proche de tellement de joueurs dans cette équipe.»

Pour Brown, cette réussite part de tout en haut, des dirigeants. L’ancien coach des Kings a pris en main un effectif déjà constitué, et il remercie la direction d’avoir visé des «two-way players». «Il faut aussi créditer le front office. Leon Rose et son staff ont ciblé des ailiers de grande taille capables d’être performants des deux côtés du terrain comme Bridges et Anunoby. Ces joueurs sont essentiels dans cette série de dix victoires.»

OG Anunoby monte en puissance

Justement, OG Anunoby continue de retrouver du rythme après un petit pépin musculaire. Après avoir été maladroit lors du Game 1 (1/6 à 3-points) pour son retour de blessure, il avait terminé à 50 % à longue distance lors de la rencontre suivante. Dans le Game 3, il cumule un presque parfait 3/4 derrière l’arc et a passé la barre des vingt unités pour la première fois depuis son alerte à l’ischio-jambier survenu lors de la série face aux Sixers.

«Je sens que je vais mieux chaque jour», assure OG Anunoby. «Nous avons une superbe équipe médicale. Je prends les choses au jour le jour et j’essaie d’être plus fort. Nous avons une bonne équipe, de bons entraîneurs donc c’est un travail vraiment collaboratif.»