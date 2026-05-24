Le MVP de la nuit | Jalen Brunson toujours dans le costume du patron

On avait quitté Jalen Brunson en mode « passeur ». Cette nuit, lors de la première manche à Cleveland, le leader des Knicks a repris ses bonnes habitudes de scoreur, se montrant plus productif à la finition qu’à la distribution.

Joueur le plus utilisé de la partie avec James Harden (41 minutes), le meneur de jeu a terminé avec 30 points (10/19 aux tirs), 6 passes (mais 4 ballons perdus) et 3 rebonds. Il s’agissait de sa cinquième performance à 30 points ou plus dans ces playoffs, avec une victoire à chaque fois à l’arrivée pour sa formation.

« C’est le MVP. Un candidat au MVP, il a fait ce qu’il est censé faire ce soir. Il va marquer ou prendre le dessus sur la prise à deux pour rendre le jeu plus facile pour tout le monde », résume son coach Mike Brown, terminant par son leader après avoir distribué des compliments à l’ensemble de ses titulaires.

Sans adresse derrière l’arc (0/4), Jalen Brunson a fait d’énormes dégâts grâce à ses accélérations vers le cercle avec sa main gauche. Une agressivité qui lui a valu de nombreux passages sur la ligne des lancers-francs (10/12).

Toujours la tête froide

Relativement discret en première période, le meneur a pris les commandes du match dans la seconde en y inscrivant 21 points. Ses « jumpers » à mi-distance ligne de fond ont également fait beaucoup de mal aux Cavs. Des Cavs qui se sont même endormis dans les derniers instants, pour lui « offrir » un layup alors que le match était déjà joué.

Le gaucher est ainsi allé sanctionner sans broncher. « J’ai toujours essayé de garder la tête froide, il ne faut jamais laisser voir quand on est trop haut ou trop bas. C’est juste avoir cette mentalité de se dire que, peu importe ce qui se passe, rien ne pourra vous briser », dit-il au sujet de son attitude.

Discours similaire sur son approche du contexte actuel : encore une petite victoire et les Knicks feront leur grand retour en finale NBA. « On ne regarde pas plus loin, on fait avec ce qu’on a sous les yeux. Donc on a les premières possessions, le premier quart-temps, la première période et ainsi de suite. On doit s’assurer que tout le monde soit sur la même longueur d’onde, c’est le plus important », termine-t-il tranquillement.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 74 35:00 46.7 36.9 84.1 0.4 2.9 3.3 6.8 2.3 0.8 2.4 0.1 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.