Jalen Brunson a réponse à tout face à la défense de Cleveland

Quelle défense les Cavaliers allaient-ils adopter face à Jalen Brunson dans ce Game 2 ? Après avoir payé cher des hésitations coupables dans le comeback du Game 1, il fallait choisir.

Kenny Atkinson voulait cette fois forcer le meneur de jeu des Knicks à lâcher le ballon, forcer les autres à faire des différences. Si possible Josh Hart, maladroit dans la première manche, et shooteur « faible » du cinq adverse.

Ce fut raté parce que Jalen Brunson a parfaitement trouvé son coéquipier (six passes du premier pour le second) et que ce dernier a fait un très bon match avec 26 points à 5/11 derrière la ligne à 3-pts.

« Je ne cherche pas vraiment à le servir. Il se trouve qu’il est ouvert, donc je lui donne le ballon », en rigole d’ailleurs le leader de New York. « J’ai la plus grande des confiances en lui. Je le vois après les entraînements, j’observe sa routine et le reste. Il travaille dur. Je sais qu’on rigole beaucoup, mais il bosse très dur. »

Faire le juste choix

Avec 19 points, Jalen Brunson a inscrit moitié moins de points que dans le Game 1 mais a délivré 14 passes décisives, son record en carrière dans une rencontre de playoffs. Sur les situations de pick-and-roll, les Cavaliers ont décidé de le trapper, mais le joueur avait réponse à tout.

« Il fait le juste choix », remarque Mikal Bridges. « Si on ne fait pas de prise à deux, c’est un avantage pour lui. Si on le prend à deux, il va lire la situation, réagir et trouver le joueur ouvert. Depuis que je le connais, il fait les bons choix. Si on fait des prises à deux sur lui, il va vous le faire payer et c’est ça qui le rend si fort. »

Après deux matches, Kenny Atkinson et son staff n’ont donc pas trouvé la bonne méthode pour limiter l’impact de l’ancien de Dallas. Comment le contenir sans offrir des espaces à ses coéquipiers pour des shoots ouverts ? Pour l’instant, dans cette finale de conférence, Jalen Brunson tourne à 28.5 points et 10 passes de moyenne.

« Ils m’ont envoyé deux défenseurs et j’ai pu trouver mes coéquipiers, qui ont mis des tirs. J’ai essayé de provoquer des différences et j’ai confiance en eux pour faire le jeu », résume le principal intéressé, dont le seul bémol est sans doute sa maladresse à 3-pts dans cette série (15% de réussite). « Ils ont fait des prises à deux et il a compilé 14 passes. Il a fait ce qu’il est censé faire », se réjouit toutefois Mike Brown.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 74 35:00 46.7 36.9 84.1 0.4 2.9 3.3 6.8 2.3 0.8 2.4 0.1 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.