La touche en plus d’OG Anunoby

La défense des Cavs bien en place pour démarrer, il a hérité du premier tir de la partie. La première tentative d’OG Anunoby depuis le 6 mai dernier. L’ailier, qui revenait de blessure (ischio-jambier) après avoir manqué les deux derniers matchs de sa formation, a manqué la cible.
Plus tard dans le premier quart-temps de ce Game 1, le natif de Londres n’a pas pu aller au bout de son attaque de cercle. Dans le second quart-temps, il a carrément envoyé un airball depuis l’arc, puis encore manqué la cible en « stepback » de cette distance.
« J’allais juste jouer à fond, être agressif », lâche-t-il après coup sur ses intentions de la soirée, en sachant bien ce qu’une telle absence à ce stade de la compétition pouvait engendrer. En 34 minutes de jeu, il a signé un retour timide, avec 13 points et 5 rebonds, à seulement 2/9 aux tirs dont 1/6 à 3-points.
« Je ne pense pas que c’était de l’hésitation. C’est juste qu’au fil du match, je me suis senti de plus en plus moi-même », décrit l’ailier dont on retiendra plutôt son 8/10 sur la ligne des lancers-francs. Car c’est ici que s’est jouée une bonne partie de sa performance. En prolongation, il a en effet signé un retour sur le terrain timide, avec 9 points de son total, majoritairement grâce à ses passages sur la ligne de réparation (7/8 dans la période).
Loin de ses standards sur ces playoffs
« OG fait tellement de choses pour nous et, évidemment, comme il n’a pas joué et qu’il revient de blessure, il va y avoir un certain temps pour retrouver le rythme, ce qu’il vous dirait lui-même », remarque Landry Shamet, qui a également eu un apport décisif dans le final en sortie de banc.
Son coéquipier s’est blessé à la fin du Game 2 face aux Sixers, que les Knicks étaient sur le point de balayer. Cette blessure sonnait comme un sérieux coup d’arrêt pour le joueur de 28 ans qui tournait alors à plus de 21 points de moyenne à 62% aux tirs (dont 54% de loin). De loin sa meilleure campagne de playoffs en carrière.
En son absence, New York a continué à gagner, mais Mike Brown, à l’issue de ce succès face aux Cavs, n’oublie pas son importance. « OG nous a apporté beaucoup de polyvalence en défense et nous a permis de faire différentes choses de ce côté du terrain », rappelle l’entraîneur, qui espère sans doute une montée en puissance de son joueur.
|OG Anunoby
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2017-18
|TOR
|74
|20:01
|47.1
|37.1
|62.9
|0.6
|1.9
|2.5
|0.7
|1.8
|0.7
|0.6
|0.2
|5.9
|2018-19
|TOR
|67
|20:11
|45.3
|33.2
|58.1
|0.9
|2.1
|2.9
|0.7
|2.1
|0.7
|0.8
|0.3
|7.0
|2019-20
|TOR
|69
|29:57
|50.5
|39.0
|70.6
|1.2
|4.1
|5.3
|1.6
|2.4
|1.4
|1.1
|0.7
|10.6
|2020-21
|TOR
|43
|33:20
|48.0
|39.8
|78.4
|1.3
|4.3
|5.5
|2.2
|2.7
|1.5
|1.7
|0.7
|15.9
|2021-22
|TOR
|48
|36:00
|44.3
|36.3
|75.4
|1.5
|4.0
|5.5
|2.6
|2.7
|1.5
|1.7
|0.5
|17.1
|2022-23
|TOR
|67
|35:37
|47.6
|38.7
|83.8
|1.4
|3.5
|5.0
|2.0
|3.0
|1.9
|2.0
|0.7
|16.8
|2023-24
|NY
|23
|34:52
|48.8
|39.4
|79.1
|1.0
|3.4
|4.4
|1.5
|2.5
|1.7
|1.7
|1.0
|14.1
|2023-24
|TOR
|27
|33:20
|48.9
|37.4
|71.7
|0.9
|3.0
|3.9
|2.7
|2.3
|1.0
|1.6
|0.5
|15.1
|2024-25
|NY
|74
|36:34
|47.6
|37.2
|81.0
|1.3
|3.5
|4.8
|2.2
|2.3
|1.5
|1.4
|0.9
|18.0
|2025-26
|NY
|67
|33:12
|48.4
|38.6
|82.8
|1.3
|4.0
|5.2
|2.2
|2.4
|1.6
|1.8
|0.7
|16.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.