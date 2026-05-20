La touche en plus d’OG Anunoby

La défense des Cavs bien en place pour démarrer, il a hérité du premier tir de la partie. La première tentative d’OG Anunoby depuis le 6 mai dernier. L’ailier, qui revenait de blessure (ischio-jambier) après avoir manqué les deux derniers matchs de sa formation, a manqué la cible.

Plus tard dans le premier quart-temps de ce Game 1, le natif de Londres n’a pas pu aller au bout de son attaque de cercle. Dans le second quart-temps, il a carrément envoyé un airball depuis l’arc, puis encore manqué la cible en « stepback » de cette distance.

« J’allais juste jouer à fond, être agressif », lâche-t-il après coup sur ses intentions de la soirée, en sachant bien ce qu’une telle absence à ce stade de la compétition pouvait engendrer. En 34 minutes de jeu, il a signé un retour timide, avec 13 points et 5 rebonds, à seulement 2/9 aux tirs dont 1/6 à 3-points.

« Je ne pense pas que c’était de l’hésitation. C’est juste qu’au fil du match, je me suis senti de plus en plus moi-même », décrit l’ailier dont on retiendra plutôt son 8/10 sur la ligne des lancers-francs. Car c’est ici que s’est jouée une bonne partie de sa performance. En prolongation, il a en effet signé un retour sur le terrain timide, avec 9 points de son total, majoritairement grâce à ses passages sur la ligne de réparation (7/8 dans la période).

Loin de ses standards sur ces playoffs

« OG fait tellement de choses pour nous et, évidemment, comme il n’a pas joué et qu’il revient de blessure, il va y avoir un certain temps pour retrouver le rythme, ce qu’il vous dirait lui-même », remarque Landry Shamet, qui a également eu un apport décisif dans le final en sortie de banc.

Son coéquipier s’est blessé à la fin du Game 2 face aux Sixers, que les Knicks étaient sur le point de balayer. Cette blessure sonnait comme un sérieux coup d’arrêt pour le joueur de 28 ans qui tournait alors à plus de 21 points de moyenne à 62% aux tirs (dont 54% de loin). De loin sa meilleure campagne de playoffs en carrière.

En son absence, New York a continué à gagner, mais Mike Brown, à l’issue de ce succès face aux Cavs, n’oublie pas son importance. « OG nous a apporté beaucoup de polyvalence en défense et nous a permis de faire différentes choses de ce côté du terrain », rappelle l’entraîneur, qui espère sans doute une montée en puissance de son joueur.

OG Anunoby Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 TOR 74 20:01 47.1 37.1 62.9 0.6 1.9 2.5 0.7 1.8 0.7 0.6 0.2 5.9 2018-19 TOR 67 20:11 45.3 33.2 58.1 0.9 2.1 2.9 0.7 2.1 0.7 0.8 0.3 7.0 2019-20 TOR 69 29:57 50.5 39.0 70.6 1.2 4.1 5.3 1.6 2.4 1.4 1.1 0.7 10.6 2020-21 TOR 43 33:20 48.0 39.8 78.4 1.3 4.3 5.5 2.2 2.7 1.5 1.7 0.7 15.9 2021-22 TOR 48 36:00 44.3 36.3 75.4 1.5 4.0 5.5 2.6 2.7 1.5 1.7 0.5 17.1 2022-23 TOR 67 35:37 47.6 38.7 83.8 1.4 3.5 5.0 2.0 3.0 1.9 2.0 0.7 16.8 2023-24 NY 23 34:52 48.8 39.4 79.1 1.0 3.4 4.4 1.5 2.5 1.7 1.7 1.0 14.1 2023-24 TOR 27 33:20 48.9 37.4 71.7 0.9 3.0 3.9 2.7 2.3 1.0 1.6 0.5 15.1 2024-25 NY 74 36:34 47.6 37.2 81.0 1.3 3.5 4.8 2.2 2.3 1.5 1.4 0.9 18.0 2025-26 NY 67 33:12 48.4 38.6 82.8 1.3 4.0 5.2 2.2 2.4 1.6 1.8 0.7 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.