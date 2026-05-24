Sans surprise, les fans des Knicks ont aussi envahi Cleveland

À l’instar d’Atlanta et de Philadelphie, Cleveland n’a pas résisté aux assauts des fans des Knicks. Encore une fois, les supporters new-yorkais s’étaient déplacés en nombre pour accompagner leur équipe, et leur présence s’est fait entendre dès l’entrée sur le parquet des joueurs de « Big Apple ».

Alors que les fans des Cavaliers huaient l’arrivée des coéquipiers de Jalen Brunson, ceux des Knicks ont immédiatement répondu. Les premiers « Let’s Go Knicks » ont ainsi résonné dans une Rocket Arena déjà loin d’être totalement acquise à la cause locale.

« Les fans des Knicks voyagent », rappelle ainsi Jalen Brunson, le MVP du match avec ses 30 points et 6 passes, après la rencontre. « Ils veulent être entendus dans toutes les salles où ils sont. »

Si les fans de Cleveland ont tenté de donner de couvrir ceux de New York, ils se sont progressivement tus à mesure que l’écart grandissait en faveur des Knicks. En fin de rencontre, alors que la Rocket Arena se vidait, les supporters new-yorkais ont même chambré leurs homologues de Cleveland, quittant la salle sous leurs signes de la main.

Knicks fans waving bye as Cavs fans head for the exits down 16 with less than 2 minutes left in the fourth pic.twitter.com/Yd4QLWPWW1 — Kristian Winfield (@Krisplashed) May 24, 2026

Donovan Mitchell n’est pas surpris

Une fois la Rocket Arena vidée, il ne restait presque plus que les fans des Knicks. De nouveaux « Let’s Go Knicks » ont alors retenti, rapidement suivis par un chant « Knicks in four ».

« Je viens de New York, donc cela ne me choque pas », reconnaît Donovan Mitchell. « Ils font ça dans toutes les salles, comme les fans des Cowboys. Ce n’est pas un problème propre à Cleveland. À Philadelphie, c’était pareil. Les fans des Knicks sont comme ça. J’en étais un aussi avant, mais je maintiens que Cleveland possède les meilleurs fans du monde. »

Alors qu’ils ne sont plus qu’à une victoire de retrouver les NBA Finals, les joueurs de Mike Brown pourront donc encore compter sur le soutien de leurs fans lors du Game 4, que ce soit à Cleveland ou à New York. Car l’engouement autour des Knicks dépasse largement les salles adverses.

À New York, la ferveur est même devenue difficile à canaliser. Après plusieurs débordements autour du Madison Square Garden lors des rencontres précédentes, la « NYPD » a ainsi décidé de ne plus encadrer de « watch parties » aux abords de la salle pour le Game 4. Selon la police, les deux premiers matchs avaient donné lieu à des incidents de plus en plus problématiques, avec notamment six arrestations lors du Game 2.

Cela n’a pas empêché les fans des Knicks de continuer à célébrer leur équipe dans les rues de New York après la victoire du Game 3, preuve supplémentaire d’une excitation qui monte à mesure que les Knicks se rapprochent d’un retour en finale NBA.

« Ils doivent probablement être excités actuellement, et ils ont raison », répond Jalen Brunson lorsqu’un journaliste l’interroge sur l’ambiance à New York après le Game 3. « Mais nous avons encore du travail à accomplir et plusieurs éléments sur lesquels nous devons nous concentrer. »