Nick Nurse assume de tirer sur la corde avec ses titulaires

Trois minutes. Soit le temps durant lequel Tyrese Maxey n’était pas sur le parquet lors du Game 7 à Boston (idem pour Derrick White en face). Malgré son énorme temps de jeu, 45 minutes donc, le meneur de jeu des Sixers assurait ne pas se sentir fatigué.

Sur l’ensemble de la série, il a disputé 41 minutes en moyenne. Seuls Amen Thompson (44 !) et Jabari Smith Jr. (42) chez les Rockets ont été plus mobilisés sur cette campagne de playoffs. Au classement des temps de jeu les plus importants, on remarque que les Sixers occupent une place de choix. VJ Edgecombe est 11e avec 38 minutes et Paul George 18e avec 37 minutes.

Trois représentants dans le Top 20, c’est autant que les Rockets donc, mais également les Suns. En résumé, Nick Nurse s’est énormément appuyé sur ses titulaires. « Nous n’avons pas beaucoup utilisé nos remplaçants ce soir. J’avais d’ailleurs l’idée de n’utiliser que sept joueurs avant même le début de la rencontre », reconnaît le coach.

Seulement, Paul George a fini par « tomber malade », ce qui est susceptible de bousculer ses plans. Le coach a finalement surtout tourné avec six joueurs : tous les titulaires à 31 minutes ou plus, et Quentin Grimes en joker avec 26 minutes. Andre Drummond, lui, a été mobilisé pour 9 minutes.

« Je sais qu’ils (ses remplaçants) ont eu peu de temps de jeu, mais je sentais juste que ce groupe jouait vraiment bien ensemble. Si nous ne gagnons pas, nous avons tout l’été pour récupérer de la fatigue, n’est-ce pas ? Alors je le dis tout le temps : j’aime avoir mes meilleurs joueurs sur le terrain », justifie Nick Nurse.

Une philosophie qui contraste avec le pari tenté et manqué par Joe Mazzulla lors du Game 7, d’injecter Baylor Scheierman, Luka Garza et Ron Harper Jr. dans son cinq aux côtés de Jaylen Brown et Derrick White. Nick Nurse, lui, dont l’équipe était dans une meilleure dynamique, est logiquement resté fidèle à ses principes.

« Un aspect intéressant de cette série est que (Adem) Bona était notre pivot titulaire au début de la série (ndlr : jusqu’au retour de Joel Embiid), et il n’a même pas joué les deux ou trois derniers matchs. Il y a donc des joueurs sur le banc qu’on peut utiliser et en qui nous croyons si nous en avons besoin », termine le coach.