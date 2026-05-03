Le MVP de la nuit | Les éclairs de génie de l’infatigable Tyrese Maxey

Il jette un regard complice à son coéquipier quand la journaliste TV lui fait remarquer que c’est une grande première pour eux : Tyrese Maxey et Joel Embiid n’avaient pas encore remporté de Game 7 ensemble.

« On en a parlé après le Game 5 en se disant qu’on ne pouvait pas laisser ça arriver encore et encore et encore. À un moment donné, on doit y mettre fin. Et c’est ce qu’on a fait », lâche fièrement le meneur de jeu.

Oui, les Sixers l’ont fait. Pourtant menés 3-1 dans cette série, les hommes de Nick Nurse ont remporté les trois derniers matchs, dont le Game 7 d’hier disputé à Boston, pour signer la 14e « remontada » de l’histoire. Et éliminer enfin le rival du Massachusetts après plus de 40 ans d’affrontements perdants. « Depuis 1982, ouais, je pense que c’était avant ma naissance », ironise-t-il en conférence de presse.

Aux côtés d’un grand Joel Embiid (34 points, 12 rebonds et 6 passes), le joueur de 25 ans a largement contribué à cette victoire finale. Auteur de 30 points (11/18 aux tirs dont 2/4 de loin), 11 rebonds et 7 passes (un seul ballon perdu), il a surtout joué un rôle clé dans les derniers instants.

Son pivot maladroit et gêné par la défense adverse, notamment celle de Jaylen Brown, et alors que la dynamique était favorable aux locaux, Tyrese Maxey a pris les choses en main en prenant de vitesse Neemias Queta pour finir au cercle à deux minutes de la fin. Puis d’en faire de même sur la possession suivante pour redonner deux possessions d’avance à sa formation à une minute du terme.

Deux lay-ups « tombés à pic » remarque Nick Nurse. « Il n’avait pas vraiment mis les gaz de la soirée. […] (Ces tirs) étaient énormes parce que c’était en train de devenir une sorte de combat d’usure au ralenti pour nous en attaque. Et ils restaient dans cette défense de zone, ce qui leur permettait de vraiment sortir et courir. Ils ont juste joué en transition pendant environ 12 minutes d’affilée, et puis on a enfin réussi à les stopper pour les forcer à poser leur jeu », développe le coach.

Le moment d’agir

Un jeu posé sur demi-terrain qui a profité à Tyrese Maxey, en étant capable de faire la différence grâce à sa vitesse face à une défense redevenue individuelle côté Celtics.

« Je voulais le ballon. Au début du quatrième quart-temps, on est passés par Joel, et j’ai senti que c’était le moment de faire une action. Je n’étais pas encore vraiment entré dans le quatrième quart-temps, et je savais que j’aurais besoin de monter d’un cran et de créer des actions dans la dernière ligne droite pour gagner », remarque-t-il.

Un journaliste lui fait alors remarquer qu’il a joué 45 minutes sur ce match. Comme en saison régulière (premier de la ligue avec 38 minutes de moyenne), il dispose de l’un des plus gros temps de jeu de ces playoffs. Tyrese Maxey a pourtant encore les cannes pour finir un match comme il l’a fait.

« Je bosse extrêmement dur pendant l’été. […] Je fais de la muscu après quasiment chaque match, quatre ou cinq fois par semaine pendant l’été, ça m’aide vraiment pour des moments comme celui-ci. Je ne me sens pas vraiment fatigué là, honnêtement. Je ne sais pas combien de minutes d’affilée, mais c’est comme ça. Je suis juste prêt à faire tout ce qu’il faut pour qu’on gagne », termine-t-il.

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHI 61 15:20 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHI 75 35:20 48.5 42.7 86.6 0.3 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHI 60 33:36 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHI 70 37:31 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 2024-25 PHI 52 37:42 43.7 33.7 87.9 0.3 3.1 3.3 6.1 2.2 1.8 2.4 0.4 26.3 2025-26 PHI 70 38:01 46.2 36.7 89.2 0.3 3.8 4.1 6.6 2.2 1.9 2.4 0.8 28.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.