Place à la « grande finale » entre Clippers et Blazers

Les Clippers et les Blazers se disputent la huitième place de la conférence Ouest. Tous deux se sont inclinés mercredi, respectivement face au Thunder et aux Spurs. Conséquence : leur duel prévu vendredi à Portland s’annonce capital dans la lutte pour cette 8e place.

« Nous devons digérer ce match, rentrer à Portland et récupérer », explique Tiago Splitter. « Comme je l’ai déjà dit, le match le plus important de la saison, c’est contre les Clippers. »

Ce n’est pas la première fois que l’entraîneur des Blazers tient ce discours. Le 1er avril, les deux équipes s’étaient déjà affrontées, et Portland l’avait emporté. Mais lors des deux confrontations précédentes, ce sont Kawhi Leonard et les Clippers qui s’étaient imposés.

« Nous devons comprendre comment ils nous ont battus la dernière fois », confie Tyronn Lue. « Ils ont été très physiques, avec l’état d’esprit d’une équipe qui jouait un match capital. Nous devons avoir la même mentalité vendredi. Il faudra jouer dur d’entrée, avoir envie de défendre et veiller à ne pas commettre d’erreurs. »

Un air de déjà-vu pour les Clippers

En cas de victoire, les Clippers s’assureraient la huitième place à l’Ouest. En revanche, une défaite les priverait de la maîtrise de leur destin. Si les deux équipes terminaient avec le même bilan, Portland passerait devant Los Angeles grâce à un meilleur bilan face aux équipes de l’Ouest. À l’heure actuelle, les Blazers affichent un bilan de 27 victoires pour 23 défaites contre les franchises de l’Ouest, contre 24 victoires pour 26 défaites pour les Californiens.

« Pour nous, chaque match avait déjà des allures de play-in, car nous essayions de rester dans la course », sourit Tyronn Lue, en référence au début de saison raté de son équipe. « Les gars ont continué à se battre et, vendredi, ce sera le match le plus important de la saison. »

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que les Clippers se retrouvent dans une telle situation. La saison passée, ils avaient arraché la sixième place au terme d’un dernier match haletant face aux Warriors. Cette fois, l’équipe emmenée par Kawhi Leonard se bat pour n’avoir qu’un seul match de play-in à disputer.

« Nous devons aborder ce match comme n’importe quel autre », rappelle le double champion NBA. « Il ne faudra pas faire d’erreurs, prendre les rebonds, jouer avec envie, être agressifs. Même si le vestiaire est un peu différent, nous devons simplement aller là-bas et jouer. C’est tout ce que nous avons à faire : nous reposer et jouer. »