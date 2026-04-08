Les Spurs « optimistes » après la blessure de Victor Wembanyama

C’est tout San Antonio qui retient son souffle depuis lundi, et la sortie sur blessure de Victor Wembanyama dans la victoire face aux Sixers.

Touché lors d’un choc avec Paul George sur une contre-attaque, le Français s’est blessé à une côte en plein deuxième quart-temps. Rentré au vestiaire après s’être tenu l’épaule gauche, il a pu revenir quelques minutes plus tard, le visage grimaçant et fermé, avant de finalement y retourner pour de bon et de ne pas revenir en jeu de la soirée.

Ce mardi, ESPN a donné des nouvelles de Victor Wembanyama et les premiers retours sont visiblement rassurants.

« On me dit que les Spurs ne s’attendent pas à ce que ce soit une blessure grave », a indiqué Shams Charania. « Il a passé une radio [lundi] soir pour cette côte mais ça n’a rien révélé. Il va passer des examens complémentaires, mais il y a de l’espoir et de l’optimisme concernant le fait que ces tests vont confirmer le sentiment initial, à savoir qu’il n’y a rien de grave. »

Retour ce week-end ?

Confirmant là le premier avis du coach, Mitch Johnson : « Je pense que le fait qu’il ait essayé de revenir et qu’il ait joué les quatre ou cinq dernières minutes de la mi-temps est un point positif, de mon point de vue. »

À une dizaine de jours des playoffs, ce serait bien sûr une excellente nouvelle pour les Spurs, qui viennent d’atteindre la barre des 60 victoires pour la première fois depuis 2017 et qui feront donc office de candidats sérieux pour la postseason.

Reste simplement à déterminer si Victor Wembanyama pourra rejouer en saison régulière. On imagine que « Wemby » fera tout pour, car il lui faut encore disputer au moins 20 minutes lors de l’un des trois derniers matchs de San Antonio (contre Portland, Dallas et Denver) pour être éligible aux récompenses de fin de saison (MVP, Défenseur de l’année, All-NBA, All-Defensive…).

En l’état, ESPN ajoute que « Wemby » est incertain pour la réception des Blazers à cause de sa contusion aux côtes, mais la confiance est de mise quant à sa participation pour celle des Mavericks et/ou des Nuggets.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 63 29:11 51.0 35.0 82.5 2.0 9.5 11.5 3.1 2.5 1.0 2.4 3.1 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.