Inquiétude pour Victor Wembanyama

Touché lors d’un choc avec Paul George en pleine contre-attaque des Spurs, Victor Wembanyama n’est pas entré en jeu lors de la deuxième mi-temps de la rencontre face aux Sixers.

Fauché au début du deuxième quart-temps, le Français s’est tenu l’épaule gauche avant de rejoindre les vestiaires. Quelques minutes plus tard, il reviendra sur le banc, puis sur le terrain. Finalement, à 44 secondes de la mi-temps, « Wemby » a de nouveau demandé à sortir et il est retourné aux vestiaires, dont il ne sortira plus ensuite.

« Je sais qu’il est revenu mais qu’il n’a pas pu finir », a répondu Mitch Johnson. « À la mi-temps, on m’a dit qu’il ne reviendrait pas. Je n’ai rien entendu de plus pour l’instant. Je pense que le fait qu’il ait essayé de revenir et qu’il ait joué les quatre ou cinq dernières minutes de la mi-temps est un point positif de mon point de vue. »

Vingt minutes encore à jouer pour être éligible pour les trophées de fin de saison

Alors qu’on pensait qu’il était touché à l’épaule, il faudra s’en tenir à cette déclaration et au premier verdict des médecins : une contusion aux côtes. S’il n’y a rien de fêlé ou de cassé, c’est bénin même si ça peut gêner pour jouer, ou même prendre son souffle. Lorsqu’il est revenu en jeu, on l’a vu défier Joel Embiid et aller chercher le panier avec la faute, preuve que ça n’avait pas entamé son agressivité. C’est aussi sur cette action qu’on l’a vu grimacer à nouveau après une petite collision avec Keldon Johnson.

Reste à savoir si les Spurs vont le mettre au « frigo » pour la fin de la saison régulière. Favori pour le trophée de Défenseur de l’année et candidat sérieux au trophée de MVP, Victor Wembanyama doit encore disputer au moins 20 minutes lors de l’un des trois matchs restants de San Antonio pour rester éligible aux récompenses de fin de saison.

Victor Wembanyama left the game with a shoulder injury and will not return pic.twitter.com/7k4cxXADUB — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 7, 2026

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 62 29:25 50.9 35.0 82.8 2.0 9.5 11.6 3.1 2.5 1.0 2.4 3.1 24.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.