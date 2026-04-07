Les Spurs dominent les Sixers mais perdent Victor Wembanyama

Décidément très en forme en ce moment, Paul George attaque fort et lance bien les Sixers, avec plusieurs paniers à 3-points. En face, Victor Wembanyama est également chaud et il lui répond dans un registre plus intérieur. Son coup de chaud en fin de quart-temps donne l’avantage aux Spurs, alors que Joel Embiid semble autant rouillé que frustré (29-28).

Après le genou de Stephon Castle et la cheville de Joel Embiid, c’est le bras de Victor Wembanyama qui fait peur à sa franchise, à la suite d’une vilaine intervention de Paul George. Pendant qu’il est au vestiaire, Joel Embiid en profite pour monter en régime, mais Castle se démultiplie pour lui donner la réplique. De retour avec un visage fermé, « Wemby » est chahuté par le MVP 2023, sauf qu’il ne se démonte pas et rassure vite physiquement, jusqu’à une nouvelle alerte au genou.

Au coude-à-coude à la pause (62-55), les deux équipes reprennent la seconde période sans Victor Wembanyama, resté aux soins à cause d’une côte douloureuse. San Antonio, d’abord puni par Joel Embiid et Paul George, se réveille ensuite avec un 10-0 initié par De’Aaron Fox, qui relance la machine. Le match devient de plus en plus physique, Embiid accumulant les lancers-francs, mais Philadelphie souffre face au banc texan, mené par Dylan Harper et Keldon Johnson, et l’écart tient (92-85).

Le collectif des Spurs continue de mettre à mal la défense adverse, sous l’impulsion de Stephon Castle. Sans les lancers-francs de Joel Embiid, cela manque pas mal de variété et inspiration en attaque côté Sixers, alors même que la bande de Mitch Johnson joue sans Victor Wembanyama.

Mais vu le niveau de Castle, en triple-double et influent en défense, cela suffira pour résister à une formation de Philly bien trop maladroite et limitée offensivement quand les coups de sifflet ne viennent pas (115-102).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Simple alerte ou vrai pépin pour Victor Wembanyama ? C’est sur un choc avec Paul George au milieu du terrain, dans le deuxième quart-temps, que Victor Wembanyama s’est blessé à une côte. Après un passage au vestiaire, il est revenu aux affaires avec un visage grimaçant et fermé. Ressorti quelques minutes plus tard à cause de son genou, alors qu’il préchauffait, le Français n’a plus rejoué ensuite et il faudra le surveiller de près. Il en est actuellement à 64 matchs cette saison et il lui faut en disputer un de plus, avec au moins 20 minutes au compteur, pour être éligible aux trophées de fin d’année.

– San Antonio, la 60e rugissante. Pour la huitième fois de leur histoire, et pour la première fois depuis 2016/17, les Spurs ont atteint la barre des 60 victoires sur une saison. Leur formidable campagne se poursuit et, à moins de deux semaines des playoffs, Mitch Johnson a dû apprécier de constater que son équipe est capable de proposer quelque chose de cohérent de chaque côté sans Victor Wembanyama. Mention spéciale au banc, et au tandem Harper/Johnson, ainsi qu’à Stephon Castle. Cela méritait bien un « clapping » avec le public !

– Philadelphie quitte le Top 6. Sale opération pour les Sixers : les Hawks ont perdu, mais ils n’en profitent pas, voyant surtout les Raptors leur passer devant alors qu’ils ne jouaient même pas cette nuit. Pour ne rien arranger, les Hornets et le Magic ont le même bilan (43-36) et le Heat n’est qu’à un match et demi derrière. En clair, les coéquipiers de Joel Embiid peuvent tout autant terminer 5e que 10e dans quelques jours ! Mais pour filer directement en playoffs, il faudra se montrer plus inspiré en attaque, car ce fut sacrément pauvre à San Antonio, « JoJo » gardant longtemps le suspense uniquement grâce à ses lancers-francs, généreux.

– Boris Diaw de passage. Aperçu dans les tribunes de l’ancien AT&T Center, où il a brillé au cours de la dernière décennie, nul doute que Boris Diaw, le manager de l’équipe de France, a rencontré Victor Wembanyama, le patron des Bleus. Histoire d’évoquer la présence de « Wemby » pour les fenêtres de qualifications à la Coupe du monde 2027, prévues en juillet puis en août ? Celui-ci veut en être, mais tout dépendra évidemment de la fin de saison des Spurs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.