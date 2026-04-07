Les Spurs signent leur 60e victoire, une première depuis 2017

Soirée contrastée pour les Spurs. Opposé à Philadelphie, San Antonio a certes signé une victoire marquante, sa 60e de la saison, mais a aussi dû composer avec la blessure à l’épaule de Victor Wembanyama.

Touché en plein deuxième quart-temps, l’intérieur français est d’abord revenu sur le parquet, avant de demander à sortir juste avant la pause. Il n’a ensuite plus rejoué.

Malgré ce coup dur, les Texans ont viré en tête à la mi-temps (+7). Mais dès le retour des vestiaires, les Sixers ont recollé sous l’impulsion du trio Maxey – Embiid – George. San Antonio a toutefois rapidement repris le contrôle grâce à un 10-0 initié par De’Aaron Fox et conclu par Stephon Castle, entre passe décisive et tir primé.

Stephon Castle mène les Spurs jusqu’au bout

« En voyant notre grand sortir, on savait que le match allait devenir encore plus compliqué, et c’était déjà difficile quand il était sur le terrain », a expliqué Stephon Castle. « Tout le monde devait élever son niveau de jeu. Les Sixers ont beaucoup de joueurs capables de faire la différence en un-contre-un. Peu importe le joueur en face, il fallait répondre au défi. J’ai trouvé qu’on a été combatifs pendant toute la rencontre. »

San Antonio a ensuite contenu toutes les tentatives de retour de Philadelphie, en grande partie grâce à l’activité de Stephon Castle. Le meneur a dicté le tempo, aussi bien dans le jeu à deux avec Luke Kornet que dans le « pick-and-pop » avec Carter Bryant, toujours prêt à sanctionner derrière l’arc.

Dans le dernier quart-temps, le sophomore a encore élevé le ton avec quatre passes décisives, avant d’aller chercher, à trois minutes de la fin, le rebond qui lui a permis de valider son cinquième triple-double de la saison. En 31 minutes, il a ainsi compilé 19 points à 6/13 au tir, 10 rebonds et 13 passes décisives.

Le meilleur total depuis près de dix ans

« C’était un match très ‘Stephon Castle’, dans le sens où sa combativité influence parfois certaines de ses décisions, mais je vais rarement lui en tenir rigueur », a souligné Mitch Johnson. « Il a été remarquable pour mettre tout le monde en ordre. Dans un contexte pareil, avec ce qu’il s’est passé, il a simplement imposé sa volonté. Tout n’est pas toujours parfait, mais ça lui ressemble. Et ce soir, il a été au cœur de tout ce qu’on a fait. »

Au final, les Spurs se sont imposés 115-102, validant ainsi leur 60e victoire de l’exercice. C’est la huitième fois de leur histoire qu’ils atteignent ce cap, et la première depuis la saison 2016.17.

« En 79 matchs, on a accompli un sacré travail », s’est réjoui Mitch Johnson. « Soixante victoires, ce n’est pas rien, et je ne veux surtout pas banaliser ça. Les joueurs méritent énormément de crédit pour ce qu’ils ont produit sur l’ensemble de la saison. Le plus encourageant, c’est qu’on a connu cette réussite tout en continuant à progresser. Ça nous donne de vraies bases pour continuer à les pousser, à les responsabiliser, parce qu’on a encore beaucoup de chemin à parcourir et une grosse marge de progression. »