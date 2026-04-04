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Stats & Highlights | Houston, Charlotte et Atlanta enchaînent

Publié le 4/04/2026 à 7:24 Twitter Facebook

NBA – Avec un calendrier facile, les Hornets, les Rockets et les Hawks poursuivent leur série de victoires. Après deux défaites d’affilée, les Raptors peuvent souffler.

En jouant uniquement face à des équipes qui « tankent », les Hornets, les Rockets mais aussi les Hawks et les Raptors ont tous connu des soirées faciles et des victoires. Charlotte a facilement disposé des Pacers, avec 22 points de Brandon Miller et 20 points de Kon Knueppel, et s’offre ainsi un troisième succès de suite.

Atlanta a mis la main dès le début de rencontre face aux Nets, avec notamment 25 points de CJ McCollum. Quatrième victoire de rang pour Zaccharie Risacher et sa bande, qui se donnent de l’air au classement alors que Philadelphie a également gagné.

Toujours à l’Est, les Raptors ont rebondi après deux défaites consécutives dont la dernière, affreuse, face aux pauvres Kings. Ils ont facilement dominé les Grizzlies et suivent le rythme des Sixers puisque les deux franchises ont le même bilan. Mais c’est Toronto qui est 7e donc en « play-in » pour l’instant.

Enfin, Houston maintient également sa série en vie en repoussant le Jazz. Kevin Durant et ses coéquipiers ont toujours réussi à accélérer pour contrer les retours d’Utah. Cinquième victoire d’affilée pour la franchise texane, cinquième de l’Ouest et qui profite de cette soirée et de la défaite des Wolves pour faire l’écart au classement.

Philadelphie – Minnesota
New York – Chicago
Milwaukee – Boston
Dallas – Orlando
Sacramento – New Orleans

Charlotte – Indiana : 129-108

Charlotte Hornets / 129 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Brandon Miller 30 9/17 4/8 0/0 1 5 6 3 2 1 0 1 10 22 25
Kon Knueppel 30 7/12 3/7 3/3 0 4 4 4 1 2 2 0 20 20 23
Miles Bridges 26 7/16 3/5 2/2 1 5 6 1 5 0 1 1 4 19 17
LaMelo Ball 30 6/15 5/12 1/2 1 5 6 9 2 2 3 0 17 18 22
Ryan Kalkbrenner 25 3/7 0/0 1/1 5 3 8 2 1 0 1 3 -1 7 15
Sion James 23 4/9 4/8 1/1 1 5 6 3 1 1 0 0 26 13 18
Coby White 14 3/7 1/2 4/4 0 3 3 4 1 0 1 0 5 11 13
Pat Connaughton 18 2/4 2/3 1/2 1 2 3 1 1 1 1 0 -7 7 8
Josh Green 24 2/5 2/4 0/0 1 1 2 2 2 1 0 0 8 6 8
Tre Mann 3 2/2 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4 5
Xavier Tillman 17 1/2 0/0 0/0 1 2 3 2 2 0 0 2 22 2 8
Total 46/96 24/49 13/15 12 36 48 31 18 8 9 7 129
Indiana Pacers / 108 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Pascal Siakam 34 13/24 2/4 2/3 2 5 7 2 1 2 2 0 -11 30 27
Quenton Jackson 25 6/8 2/3 2/3 1 2 3 5 2 1 1 0 -12 16 21
Jay Huff 24 5/18 2/10 0/0 3 3 6 4 3 1 2 1 -7 12 9
Kobe Brown 28 5/10 1/2 1/2 4 5 9 3 1 0 2 0 -16 12 16
Ben Sheppard 25 2/7 1/3 2/2 0 3 3 2 0 0 0 0 -10 7 7
Obi Toppin 20 4/9 3/6 0/0 0 4 4 1 0 0 1 0 -5 11 10
Kam Jones 23 3/5 1/2 0/0 0 6 6 10 1 1 1 0 -9 7 21
Taelon Peter 18 2/5 2/2 0/0 0 2 2 1 3 0 0 0 -6 6 6
Micah Potter 13 2/5 0/2 0/0 1 1 2 0 3 0 1 0 -18 4 2
Ethan Thompson 30 1/2 1/2 0/0 0 3 3 0 4 0 1 0 -11 3 4
Total 43/93 15/36 7/10 11 34 45 28 18 5 11 1 108

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA129
IND108
PHI115
MIN103
BRO107
ATL141
NYK136
CHI96
HOU140
UTH106
MEM96
TOR128
MIL101
BOS133
DAL127
ORL138
SAC117
NOR113

Brooklyn – Atlanta : 107-141

Brooklyn Nets / 107 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Nicolas Claxton 25 7/10 0/1 2/2 0 5 5 2 2 0 3 0 -19 16 17
Nolan Traoré 29 5/11 2/6 1/2 0 2 2 4 4 3 2 1 -23 13 14
Noah Clowney 21 4/7 0/2 4/4 0 4 4 1 3 1 4 1 -17 12 12
Terance Mann 22 3/5 2/3 0/0 1 1 2 1 3 0 2 0 -14 8 7
Drake Powell 29 2/7 0/2 2/2 0 2 2 4 3 2 1 1 -25 6 9
Malachi Smith 17 5/8 4/5 1/1 0 2 2 0 0 1 0 0 -5 15 15
Chaney Johnson 23 5/7 0/0 1/2 2 4 6 4 3 1 3 1 -11 11 17
Josh Minott 21 3/7 2/5 2/2 0 3 3 0 0 1 0 0 -12 10 10
Ziaire Williams 21 2/10 1/3 3/4 0 3 3 3 0 1 1 0 -15 8 5
Trevon Scott 8 2/3 1/1 1/1 0 2 2 0 1 0 0 0 -11 6 7
Ben Saraf 24 1/4 0/0 0/0 0 2 2 4 2 0 2 0 -18 2 3
Total 39/79 12/28 17/20 3 30 33 23 21 10 18 4 107
Atlanta Hawks / 141 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
CJ McCollum 25 8/12 4/7 5/6 1 1 2 7 1 1 0 0 15 25 30
Nickeil Alexander-Walker 34 8/16 4/9 1/1 0 4 4 3 2 0 4 3 21 21 19
Jalen Johnson 28 6/12 1/2 5/7 0 11 11 5 1 1 3 0 28 18 24
Onyeka Okongwu 27 5/11 2/5 3/4 2 5 7 4 4 0 1 2 37 15 20
Dyson Daniels 29 5/8 1/2 0/0 1 3 4 6 0 5 2 0 29 11 21
Corey Kispert 15 4/5 3/4 2/2 1 1 2 1 2 0 0 2 16 13 17
Jonathan Kuminga 21 4/6 3/3 1/2 0 2 2 1 1 1 1 1 8 12 13
Christian Koloko 4 2/2 0/0 1/1 0 1 1 0 1 0 0 1 4 5 7
Mouhamed Gueye 17 2/3 0/0 1/1 1 3 4 1 1 1 0 0 -7 5 10
Asa Newell 5 2/4 1/2 0/0 1 0 1 2 1 0 0 0 7 5 6
Keaton Wallace 4 2/2 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 4 6
Gabe Vincent 10 1/3 1/3 0/0 0 0 0 4 1 1 1 1 6 3 6
Caleb Houstan 4 1/1 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 2 4
Zaccharie Risacher 13 1/3 0/2 0/0 1 0 1 0 3 0 1 0 -6 2 0
Buddy Hield 4 0/2 0/1 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 0 0
Total 51/90 20/40 19/24 8 33 41 37 18 11 13 10 141

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA129
IND108
PHI115
MIN103
BRO107
ATL141
NYK136
CHI96
HOU140
UTH106
MEM96
TOR128
MIL101
BOS133
DAL127
ORL138
SAC117
NOR113

Houston – Utah : 140-106

Houston Rockets / 140 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kevin Durant 30 8/12 2/4 7/8 0 5 5 6 2 0 3 2 24 25 30
Amen Thompson 32 7/11 0/0 7/9 1 7 8 4 1 2 1 0 14 21 28
Alperen Sengun 28 8/12 0/2 3/6 0 4 4 5 3 0 3 0 16 19 18
Jabari Smith Jr. 24 6/16 4/8 2/2 1 4 5 0 1 1 1 0 11 18 13
Reed Sheppard 29 4/10 4/8 0/0 0 2 2 7 1 1 0 1 27 12 17
Tari Eason 22 7/10 2/3 0/0 3 4 7 0 2 0 1 0 17 16 19
Dorian Finney-Smith 9 3/4 1/2 0/0 1 1 2 1 0 0 0 0 9 7 9
Jae'Sean Tate 12 3/5 0/0 1/1 1 5 6 2 1 0 0 0 5 7 13
Aaron Holiday 17 2/5 2/4 0/0 1 1 2 3 4 1 1 0 8 6 8
JD Davison 7 1/1 0/0 3/4 0 1 1 0 1 0 0 0 1 5 5
Clint Capela 13 1/2 0/0 0/0 2 2 4 1 0 1 0 2 15 2 9
Josh Okogie 10 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 20 2 4
Jeff Green 7 0/3 0/1 0/0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 -2
Total 51/92 15/32 23/30 10 36 46 30 18 8 10 5 140
Utah Jazz / 106 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Cody Williams 38 10/16 0/2 7/10 5 6 11 4 2 0 2 0 -29 27 31
Airious Bailey 33 9/17 2/8 2/3 0 6 6 1 4 0 2 1 -17 22 19
Brice Sensabaugh 33 7/16 2/6 4/5 0 3 3 5 0 0 6 1 -22 20 13
Kyle Filipowski 30 8/16 0/4 1/1 2 5 7 2 6 1 0 0 -22 17 19
John Konchar 31 1/7 1/4 0/0 2 3 5 3 2 2 0 1 -24 3 8
Oscar Tshiebwe 21 7/11 0/0 1/3 8 2 10 1 3 2 2 0 -15 15 20
Kennedy Chandler 25 1/9 0/1 0/0 0 1 1 4 3 0 1 0 -20 2 -2
Bez Mbeng 29 0/4 0/2 0/0 0 2 2 2 1 2 0 1 -21 0 3
Total 43/96 5/27 15/22 17 28 45 22 21 7 13 4 106

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA129
IND108
PHI115
MIN103
BRO107
ATL141
NYK136
CHI96
HOU140
UTH106
MEM96
TOR128
MIL101
BOS133
DAL127
ORL138
SAC117
NOR113

Memphis – Toronto : 96-128

Memphis Grizzlies / 96 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
GG Jackson 30 10/16 3/6 7/9 2 3 5 1 2 0 4 1 -8 30 25
Cedric Coward 27 5/11 2/7 3/4 1 1 2 1 3 1 3 1 -24 15 10
Javon Small 27 5/11 2/8 2/3 4 2 6 4 4 0 4 0 -27 14 13
Taylor Hendricks 26 4/10 1/5 0/0 0 3 3 1 3 1 0 0 -7 9 8
Rayan Rupert 25 2/7 0/0 0/0 1 3 4 1 4 0 1 0 -30 4 3
Dariq Whitehead 22 3/10 1/7 1/2 0 4 4 2 3 3 2 0 -7 8 7
Toby Okani 29 3/8 1/3 0/0 3 4 7 0 3 1 0 1 -14 7 11
Lucas Williamson 20 1/4 1/3 2/2 1 3 4 2 4 0 1 0 -6 5 7
Adama Bal 20 1/4 0/2 0/0 0 2 2 1 5 0 3 0 -24 2 -1
Jahmai Mashack 14 0/4 0/1 2/6 1 0 1 1 0 0 2 0 -13 2 -6
Total 34/85 11/42 17/26 13 25 38 14 31 6 20 3 96
Toronto Raptors / 128 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
RJ Barrett 29 9/17 4/6 3/4 0 3 3 4 1 0 2 1 26 25 22
Brandon Ingram 26 6/11 2/3 3/3 3 4 7 5 3 0 2 1 27 17 23
Scottie Barnes 23 4/6 0/1 2/2 0 3 3 6 1 2 5 0 14 10 14
Jakob Poeltl 23 4/6 0/0 0/0 1 6 7 4 4 2 0 1 14 8 20
Ja'Kobe Walter 28 2/9 0/3 3/3 4 4 8 1 2 2 0 0 39 7 11
Collin Murray-Boyles 23 7/10 0/0 5/8 2 2 4 1 2 0 0 0 22 19 18
Jamal Shead 23 2/3 1/2 6/7 0 1 1 6 1 2 2 0 20 11 16
Sandro Mamukelashvili 21 2/5 1/4 5/6 2 4 6 2 2 0 1 0 0 10 13
AJ Lawson 13 3/6 1/2 1/2 0 3 3 0 4 2 1 1 -7 8 9
Gradey Dick 7 3/7 0/2 1/2 3 0 3 0 1 0 0 0 2 7 5
Trayce Jackson-Davis 6 1/1 0/0 2/4 2 0 2 0 0 0 0 0 1 4 4
Jamison Battle 4 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3
Jonathan Mogbo 6 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 1 2 1 0 3
Alijah Martin 8 0/2 0/1 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1
Total 44/84 9/24 31/41 17 34 51 31 21 10 14 6 128

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA129
IND108
PHI115
MIN103
BRO107
ATL141
NYK136
CHI96
HOU140
UTH106
MEM96
TOR128
MIL101
BOS133
DAL127
ORL138
SAC117
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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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