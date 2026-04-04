Stats & Highlights | Houston, Charlotte et Atlanta enchaînent

NBA – Avec un calendrier facile, les Hornets, les Rockets et les Hawks poursuivent leur série de victoires. Après deux défaites d’affilée, les Raptors peuvent souffler.
En jouant uniquement face à des équipes qui « tankent », les Hornets, les Rockets mais aussi les Hawks et les Raptors ont tous connu des soirées faciles et des victoires. Charlotte a facilement disposé des Pacers, avec 22 points de Brandon Miller et 20 points de Kon Knueppel, et s’offre ainsi un troisième succès de suite.
Atlanta a mis la main dès le début de rencontre face aux Nets, avec notamment 25 points de CJ McCollum. Quatrième victoire de rang pour Zaccharie Risacher et sa bande, qui se donnent de l’air au classement alors que Philadelphie a également gagné.
Toujours à l’Est, les Raptors ont rebondi après deux défaites consécutives dont la dernière, affreuse, face aux pauvres Kings. Ils ont facilement dominé les Grizzlies et suivent le rythme des Sixers puisque les deux franchises ont le même bilan. Mais c’est Toronto qui est 7e donc en « play-in » pour l’instant.
Enfin, Houston maintient également sa série en vie en repoussant le Jazz. Kevin Durant et ses coéquipiers ont toujours réussi à accélérer pour contrer les retours d’Utah. Cinquième victoire d’affilée pour la franchise texane, cinquième de l’Ouest et qui profite de cette soirée et de la défaite des Wolves pour faire l’écart au classement.
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