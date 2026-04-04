Stats & Highlights | Houston, Charlotte et Atlanta enchaînent

En jouant uniquement face à des équipes qui « tankent », les Hornets, les Rockets mais aussi les Hawks et les Raptors ont tous connu des soirées faciles et des victoires. Charlotte a facilement disposé des Pacers, avec 22 points de Brandon Miller et 20 points de Kon Knueppel, et s’offre ainsi un troisième succès de suite.

Atlanta a mis la main dès le début de rencontre face aux Nets, avec notamment 25 points de CJ McCollum. Quatrième victoire de rang pour Zaccharie Risacher et sa bande, qui se donnent de l’air au classement alors que Philadelphie a également gagné.

Toujours à l’Est, les Raptors ont rebondi après deux défaites consécutives dont la dernière, affreuse, face aux pauvres Kings. Ils ont facilement dominé les Grizzlies et suivent le rythme des Sixers puisque les deux franchises ont le même bilan. Mais c’est Toronto qui est 7e donc en « play-in » pour l’instant.

Enfin, Houston maintient également sa série en vie en repoussant le Jazz. Kevin Durant et ses coéquipiers ont toujours réussi à accélérer pour contrer les retours d’Utah. Cinquième victoire d’affilée pour la franchise texane, cinquième de l’Ouest et qui profite de cette soirée et de la défaite des Wolves pour faire l’écart au classement.

Charlotte – Indiana : 129-108

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 129 IND 108 PHI 115 MIN 103 BRO 107 ATL 141 NYK 136 CHI 96 HOU 140 UTH 106 MEM 96 TOR 128 MIL 101 BOS 133 DAL 127 ORL 138 SAC 117 NOR 113

Brooklyn – Atlanta : 107-141

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Houston – Utah : 140-106

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CHA 129 IND 108 PHI 115 MIN 103 BRO 107 ATL 141 NYK 136 CHI 96 HOU 140 UTH 106 MEM 96 TOR 128 MIL 101 BOS 133 DAL 127 ORL 138 SAC 117 NOR 113

Memphis – Toronto : 96-128

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