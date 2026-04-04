Pour le retour de Guerschon Yabusele, les Knicks humilient les Bulls !

Après Jalen Brunson mercredi à Memphis, c’est au tour de Karl-Anthony Towns de manquer à l’appel pour la réception des Bulls deux jours plus tard.

Pas de quoi empêcher les Knicks de signer une entame canon : 20-1 et aucun panier encaissé lors des sept premières minutes ! Une véritable bouillie de basket offerte par les visiteurs, dépassés en attaque comme en défense, sur jeu rapide et jeu placé, avec le ballon ou au shoot. Le collectif new-yorkais vit donc un premier quart-temps très tranquille, récitant ses gammes derrière Jalen Brunson à la baguette, Mitchell Robinson sous les panneaux et OG Anunoby efficace des deux côtés (38-16).

Le banc de Chicago a beau montrer de meilleures choses que les titulaires, la boucherie n’en finit pas et New York n’a aucune pitié avec son adversaire du soir. L’écart grimpe jusqu’à +41, à mesure que les 3-points rentrent pour OG Anunoby, que les pertes de balle de Josh Giddey ou Matas Buzelis s’accumulent, et que la peinture est contrôlée par Mitchell Robinson. Le score est sans appel à la pause, et c’est logique : 78-41.

La seconde période prend vite des allures de « garbage-time » géant, puisque même si Collin Sexton tente de réveiller les Bulls avec toute sa hargne et sa combativité, les Knicks continuent de dérouler collectivement. OG Anunoby enfile quelques nouvelles perles à 3-points (dont une au « buzzer » du quart-temps), Jalen Brunson ne force rien et valide son « double-double », le banc se met au niveau des titulaires et l’écart reste proche de la quarantaine de points.

Le dernier acte n’y change rien et New York s’offre là une nouvelle victoire contre une équipe dans le négatif (136-96), redonnant confiance à tout son groupe à l’approche des playoffs, alors que Cleveland se montre toujours menaçant au classement.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Sept minutes pour tuer le match. Les Knicks n’auront donc eu besoin que de sept minutes, les premières, pour mettre les Bulls dans les cordes et ainsi être propulsés vers l’un de leurs plus larges succès de la saison. Imprenables défensivement, avec pas un seul panier encaissé des Bulls, les hommes de Mike Brown étaient aussi irréprochables offensivement, s’appuyant sur Jalen Brunson, OG Anunoby ou encore Mitchell Robinson pour sanctionner chaque erreur de Chicago et infliger cet impressionnant « run » de 20-1.

– New York, puissance 50. Pour la deuxième fois de leur histoire après la période 1992/95, les Knicks enchaînent trois saisons avec au moins 50 victoires au compteur. Après la demi-finale de conférence en 2024 et la finale de conférence en 2025, la logique voudrait qu’ils atteignent les Finals en 2026. Reproduisant alors le schéma de 1992, 1993 puis 1994…

– Retour à oublier pour Guerschon Yabusele. Deux mois après son départ tant espéré de New York, Guerschon Yabusele revenait pour la première fois au Madison Square Garden dans la peau d’un adversaire. On ne pourra pas dire qu’il restera dans sa mémoire, au vu de la correction reçue par Chicago et de sa prestation : 5 points et 4 rebonds, à 2 sur 9 au shoot (dont 1 sur 6 à 3-points).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.