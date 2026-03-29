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Stats & Highlights | Jalen Green et les Suns tranquilles face au Jazz

Publié le 29/03/2026 à 6:18 Twitter Facebook

NBA – L’arrière des Suns a signé 31 points dans une large victoire de sa formation. À Memphis, les Grizzlies l’ont emporté sur le fil face aux Bulls.

jalen green sunsQuatre jours après leur défaite sur le fil face aux Nuggets de Nikola Jokic, les Suns (41v-33d) ont passé une soirée beaucoup plus tranquille face au Jazz (21v-54d). Pour s’imposer, Phoenix a pu compter sur la belle sortie de Jalen Green (31 points).

Son adresse à 3-points a permis aux locaux de s’envoler au score dès le premier quart-temps (39-21). À ses côtés, Devin Booker a fait preuve d’efficacité (26 points et 8 passes), mais on retiendra surtout l’énorme présence au rebond des Suns : 60 en tout, dont 21 offensifs ! En face, Brice Sensabaugh et Kyle Filipowski ont tous les deux fini avec 26 unités, mais le Jazz a compté jusqu’à 34 points de retard.

Match autrement plus disputé à Memphis, entre deux équipes qui ne jouent plus que pour la « lottery », les Grizzlies (25v-49d) et les Bulls (29v-45d). Avec une victoire sur le fil des locaux, grâce à un panier primé de Walter Clayton Jr. à 15 secondes de la fin, puis deux lancers-francs décisifs de Cedric Coward, meilleur de sa formation (24 points et 9 rebonds).

Les Bulls ont pourtant eu une occasion en « or » de gagner après une remise en jeu mal assurée par GG Jackson et les Grizzlies. Mais le tir au buzzer de Collin Sexton, très productif en sortie de banc (26 points) en soutien de Josh Giddey (18 points, 13 rebonds et 10 passes), est survenu un peu tard. Un final presque clownesque entre deux équipes, privées de… vingt joueurs en cumulé, dont la priorité semble ailleurs…

Milwaukee – San Antonio
Charlotte – Philadelphie
Atlanta – Sacramento
Minnesota – Detroit

Memphis – Chicago : 125-124

Memphis Grizzlies / 125 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Cedric Coward 24 10/19 2/6 2/3 3 6 9 4 2 4 3 0 13 24 28
Rayan Rupert 30 6/10 2/3 0/0 1 3 4 2 6 2 0 0 6 14 18
Olivier-Maxence Prosper 15 5/8 1/3 1/1 1 3 4 1 3 1 1 0 4 12 14
GG Jackson 21 3/14 0/4 4/4 1 3 4 3 1 0 2 0 18 10 4
Javon Small 16 2/5 2/3 0/0 1 1 2 4 4 3 0 0 4 6 12
Tyler Burton 27 7/15 3/7 1/3 0 5 5 3 3 1 0 1 -16 18 18
Jahmai Mashack 30 8/12 0/1 1/1 1 1 2 2 2 1 2 0 1 17 16
DeJon Jarreau 19 5/7 0/0 4/5 1 1 2 3 4 1 1 2 -19 14 18
Walter Clayton Jr. 30 3/9 1/6 0/0 1 2 3 6 2 2 5 0 1 7 7
Adama Bal 28 1/8 1/5 0/0 0 2 2 3 5 2 0 0 -7 3 3
Total 50/107 12/38 13/17 10 27 37 31 32 17 14 3 125
Chicago Bulls / 124 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Matas Buzelis 39 10/21 3/10 6/7 1 9 10 3 3 1 4 3 14 29 30
Tre Jones 29 8/15 1/4 2/4 1 8 9 6 2 2 4 0 3 19 23
Josh Giddey 35 6/11 1/3 5/5 1 12 13 10 2 2 5 3 -15 18 36
Isaac Okoro 30 3/7 0/3 1/2 1 3 4 1 4 0 2 3 -6 7 8
Leonard Miller 16 1/2 0/1 3/4 1 3 4 0 1 1 0 0 -1 5 8
Collin Sexton 30 6/14 3/6 11/13 0 1 1 2 2 2 2 0 4 26 19
Rob Dillingham 15 3/5 2/3 0/0 1 1 2 2 3 0 5 0 -5 8 5
Lachlan Olbrich 23 2/2 0/0 4/8 3 4 7 2 3 0 1 1 -4 8 13
Patrick Williams 23 2/5 0/3 0/0 1 2 3 0 0 0 0 1 5 4 5
Total 41/82 10/33 32/43 10 43 53 26 20 8 23 11 124

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIL95
SAS127
CHA114
PHI118
ATL123
SAC113
MEM125
CHI124
MIN87
DET109
PHO134
UTH109

Phoenix – Utah : 134-109

Phoenix Suns / 134 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Green 22 13/22 5/11 0/0 1 5 6 3 1 0 0 0 9 31 31
Devin Booker 27 8/14 1/5 9/10 1 2 3 8 1 1 1 1 21 26 31
Oso Ighodaro 28 6/6 0/0 1/4 4 4 8 2 2 0 4 1 19 13 17
Royce O'Neale 22 2/7 2/6 0/0 2 1 3 2 1 0 0 0 15 6 6
Collin Gillespie 28 0/8 0/8 0/0 0 3 3 7 1 1 1 1 15 0 3
Grayson Allen 21 7/16 4/11 1/1 0 3 3 3 1 2 2 0 14 19 16
Khaman Maluach 20 5/7 0/0 2/4 3 6 9 0 1 0 0 3 6 12 20
Ryan Dunn 20 4/7 1/3 0/2 2 6 8 2 3 2 2 0 5 9 14
Jordan Goodwin 23 3/7 2/3 0/0 6 3 9 1 2 2 1 0 13 8 15
Rasheer Fleming 18 3/7 1/4 0/0 1 5 6 0 2 0 1 1 14 7 9
Koby Brea 5 1/2 1/2 0/0 0 0 0 1 2 0 0 0 -3 3 3
Jamaree Bouyea 6 0/1 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 -3 0 1
Total 52/104 17/53 13/21 21 39 60 29 17 8 12 7 134
Utah Jazz / 109 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Brice Sensabaugh 33 11/21 2/5 2/3 0 2 2 2 2 0 1 0 -25 26 18
Kyle Filipowski 29 10/14 2/2 4/4 3 6 9 3 3 2 1 0 -12 26 35
Airious Bailey 34 5/15 1/3 2/3 1 5 6 2 1 0 4 3 -19 13 9
Elijah Harkless 27 1/6 0/3 2/2 2 3 5 4 2 0 0 0 -24 4 8
Cody Williams 29 0/9 0/2 0/0 0 2 2 2 2 1 3 1 -31 0 -6
Svi Mykhailiuk 9 5/7 4/5 0/0 1 1 2 1 0 1 0 0 13 14 16
Kennedy Chandler 24 5/9 0/1 1/1 0 3 3 8 4 0 4 0 -2 11 14
Oscar Tshiebwe 16 3/6 0/0 1/4 2 5 7 1 1 2 0 0 -9 7 11
Bez Mbeng 17 2/2 0/0 1/2 1 2 3 1 2 1 1 0 8 5 8
John Konchar 22 1/3 1/2 0/0 1 2 3 5 1 1 0 0 -24 3 10
Total 43/92 10/23 13/19 11 31 42 29 18 8 14 4 109

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIL95
SAS127
CHA114
PHI118
ATL123
SAC113
MEM125
CHI124
MIN87
DET109
PHO134
UTH109

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Content Editor Samuel Hauraix
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