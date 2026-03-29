Stats & Highlights | Jalen Green et les Suns tranquilles face au Jazz

Quatre jours après leur défaite sur le fil face aux Nuggets de Nikola Jokic, les Suns (41v-33d) ont passé une soirée beaucoup plus tranquille face au Jazz (21v-54d). Pour s’imposer, Phoenix a pu compter sur la belle sortie de Jalen Green (31 points).

Son adresse à 3-points a permis aux locaux de s’envoler au score dès le premier quart-temps (39-21). À ses côtés, Devin Booker a fait preuve d’efficacité (26 points et 8 passes), mais on retiendra surtout l’énorme présence au rebond des Suns : 60 en tout, dont 21 offensifs ! En face, Brice Sensabaugh et Kyle Filipowski ont tous les deux fini avec 26 unités, mais le Jazz a compté jusqu’à 34 points de retard.

Match autrement plus disputé à Memphis, entre deux équipes qui ne jouent plus que pour la « lottery », les Grizzlies (25v-49d) et les Bulls (29v-45d). Avec une victoire sur le fil des locaux, grâce à un panier primé de Walter Clayton Jr. à 15 secondes de la fin, puis deux lancers-francs décisifs de Cedric Coward, meilleur de sa formation (24 points et 9 rebonds).

Les Bulls ont pourtant eu une occasion en « or » de gagner après une remise en jeu mal assurée par GG Jackson et les Grizzlies. Mais le tir au buzzer de Collin Sexton, très productif en sortie de banc (26 points) en soutien de Josh Giddey (18 points, 13 rebonds et 10 passes), est survenu un peu tard. Un final presque clownesque entre deux équipes, privées de… vingt joueurs en cumulé, dont la priorité semble ailleurs…

Memphis – Chicago : 125-124

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIL 95 SAS 127 CHA 114 PHI 118 ATL 123 SAC 113 MEM 125 CHI 124 MIN 87 DET 109 PHO 134 UTH 109

Phoenix – Utah : 134-109

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.