Enfin réuni, le trio Maxey – George – Embiid fait plier les Hornets !

Le match s’annonçait explosif, il l’a été ! Dans un duel entre Charlotte et Philadelphie sur fond de course pour le Top 6 à l’Est, ce sont les Sixers qui sont ressortis vainqueurs, récompensés de leur abnégation par un précieux succès, 118-114 ! Si les bouillants Hornets ont mis le feu pendant plus de trois quart-temps, Philly a su garder la tête froide pour mieux finir, avec l’appui de son trio enfin réuni, Tyrese Maxey (26 points, 7 rebonds et 8 passes décisives), Paul George (26 points, 13 rebonds) et Joel Embiid (29 points, 6 rebonds).

Il a en effet fallu faire le dos rond pendant plus de trois quart-temps durant lesquels Charlotte a mené la danse. Dans une ambiance de playoffs, les Hornets ont compté jusqu’à 13 longueurs d’avance, s’appuyant notamment sur les 11 points de suite de Brandon Miller, auteur de 16 points dans le premier acte (36-23). L’euphorie a duré jusqu’en milieu de deuxième quart-temps, suite au 3-points de LaMelo Ball, aux deux flèches coup sur coup de Grant Williams et aux deux paniers près du cercle de Miles Bridges (54-41).

Tout a changé lorsque Philly a réussi à répondre à son tour par son adresse extérieure, via Joel Embiid, Tyrese Maxey par deux fois puis VJ Edgecombe pour boucler un 16-4 qui a remis la formation de Nick Nurse dans le coup à l’approche de la pause (58-57). Charlotte en a alors remis une couche au retour des vestiaires, et de quelle manière !

Brandon Miller a trouvé la mire à deux reprises de loin tandis que Moussa Diabaté a multiplié les exploits près du cercle pour alimenter la marque avec trois rebonds offensifs récompensés par trois paniers ! L’intérieur français a ensuite volé un ballon à Tyrese Maxey pour permettre le alley-oop entre LaMelo Ball et Brandon Miller (86-71).

Philly touché mais pas coulé

Un coup de marteau qui a fait office de piqûre de rappel pour les Sixers, qui ont réagi dans la foulée, entre les 10 points de la paire Edgecombe-George puis deux flèches à 3-points du tandem Edwards-Oubre en moins de 30 secondes pour ramener à nouveau Philadelphie dans le coup (90-85). Après un bon passage de Joel Embiid en fin de troisième quart-temps, ce sont ensuite deux énormes dunks qui ont fini de réhabiliter Philly à l’approche du « money-time » : un de Tyrese Maxey pour égaliser à 97-97, puis un de Kelly Oubre Jr avec la faute (97-101).

Les Hornets ont tout tenté pour rallumer la flamme, notamment grâce aux coups d’éclat à 3-points de Kon Knueppel, Miles Bridges et LaMelo Ball, dont les trois paniers extérieurs ont préservé l’espoir jusque dans les dernières secondes (114-112). Mais Philadelphie a su finir plus fort, par son expérience, sa défense et son talent, à l’image du catch-and-shoot à 3-points de Paul George pour replacer les siens en tête (114-116).

Les deux lancers de Tyrese Maxey et Paul George mais aussi le contre de Joel Embiid sur Brandon Miller ont alors fait la différence, tandis que LaMelo Ball (7/26 au tir) s’est un peu entêté à chercher à briller de loin. Septième à l’Est, Philadelphie réalise la bonne opération de la nuit tandis que Charlotte se retrouve à nouveau 10e.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le cœur des Sixers. Symbolisé par le match de mammouth de Tyrese Maxey et ses 43 minutes sur le parquet pour son retour après trois semaines de convalescence, mais aussi par la capacité des Sixers à n’avoir pas lâché après avoir subi deux éclats et compté jusqu’à 15 longueurs de retard dans le troisième quart-temps. Nombreux ont été les gros à avoir trébuché face à ces Hornets, qui restaient sur sept succès en huit matchs. De retour au complet au bon moment, ces Sixers n’ont pas voulu lâcher et ont été récompensés.

– Deux dunks de malade ! Le puissant « Waouh ! » du commentateur des Hornets Eric Collins en a dit long sur l’état de stupéfaction du Spectrum Center après ce dunk incroyable de Tyrese Maxey pour égaliser à 97-97. Parti en contre-attaque et chassé par le bondissant Miles Bridges, le meneur des Sixers ne s’est pas démonté, finissant fort au cercle… avec sa main gauche ! Quelques instants plus tard, c’est l’autre revenant de la soirée, Kelly Oubre Jr, qui a explosé le cercle, lui aussi d’un dunk tonitruant main gauche, plaçant Moussa Diabaté sur le poster ! Deux actions qui ont contribué faire basculer le momentum même si Charlotte a su revenir ensuite pour finalement craquer dans les ultimes secondes.

– La hargne de Moussa Diabaté. Il a longtemps manqué d’un joueur de ce profil dans l’effectif des Hornets. Un chien de garde capable de mettre toute son énergie au service de l’équipe. L’intérieur français a donné le ton en début de match en allant prendre le dessus sur Joel Embiid après un rebond offensif. On retiendra surtout son incroyable séquence dans le troisième quart-temps où il s’est transformé en « aspirateur » avec trois rebonds offensifs ponctués par trois paniers et un ballon volé qui a permis à Charlotte de virer à +15. 10 points, 11 rebonds dont 7 offensifs à l’arrivée et encore une grosse prestation en 25 minutes. Il ne lui aura manqué que la victoire…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.