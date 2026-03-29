Atlanta se reprend face à Sacramento et reste dans le Top 6

Il n’y a pas de petites victoires, et les Hawks vont savourer celle de cette nuit autant que les autres, même face aux Kings, pourtant bons derniers de la conférence Ouest. Les Californiens ont en effet joué leur rôle de poil à gratter jusqu’au bout, forçant Atlanta à s’employer pour l’emporter, notamment sous l’impulsion de Jalen Johnson (26 points, 10 passes décisives) et Nickeil Alexander-Walker (27 points, 8 passes, 5 rebonds, 4 interceptions).

Les Kings étaient bien venus pour gâcher la fête et l’ont démontré en démarrant fort, car malgré un tandem Johnson-Risacher en réussite offensivement, c’est bien Sacramento qui a viré en tête à l’issue du premier acte conclu par les 3-points de la paire Clifford-Jeffries (27-30). Dans l’embarras, Quin Snyder a même été contraint d’arrêter le jeu après trois contre-attaques consécutives, dont un dunk autoritaire signé Daeqwon Plowden (31-38). DeMar DeRozan a réussi à prolonger ce moment fort avec notamment un 2+1 pour porter la marque à 49-44.

Puis Atlanta a repris ses esprits pour signer un 22-5 avant la pause ! Nickeil Alexander-Walker a été omniprésent pour alimenter cette série, entre deux paniers à 3-points, trois lancers et deux passes décisives dont un délice de passe lobée main gauche pour le alley-oop de Mouhamed Gueye, laissant ensuite CJ McCollum scorer au buzzer de la pause pour placer les locaux à +12 (66-54).

Killian Hayes relance le suspense

CJ McCollum a poursuivi son entreprise au retour des vestiaires en se montrant actif au scoring et à la passe pour essayer de faire plier les Kings, notamment sur sa passe décisive pour le 3-points de Mouhamed Gueye reléguant Sacramento à 16 longueurs (78-62).

Mais c’était sans compter sur la volonté de Sacramento. Après un 8-1 pour repasser sous les 10 points de retard, l’équipe californienne a pu compter sur un DaQuan Jeffries saignant près du cercle puis deux paniers dont une prière à 3-points de Killian Hayes au buzzer du troisième quart-temps pour relancer le suspense (88-82).

La pression s’est accentuée sur Atlanta lorsque le duo Hayes-Jeffries puis Daeqwon Plowden par deux fois ont fait mouche à 3-points pour égaliser à 97-97 ! Sauf que la réponse des Hawks ne s’est pas faite attendre. Il y a eu un 11-0 mais surtout le début d’une avalanche de 3-points lancée par Jalen Johnson puis NAW, lui aussi à deux reprises (108-97). Sans trembler, le trio -McCollum-Johnson-Landale en a remis une couche pour mettre définitivement Sacramento hors-course, battu 123-113 après un ultime 3-points de Jalen Johnson.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les coups de chaud des Hawks. Il ne fait pas bon titiller cette équipe d’Atlanta. En deux séries, avant la pause et lorsque Sacramento a égalisé à 97-97 pour que les Hawks ne montrent leur capacité de nuisance sur une courte période. Résultat : un 22-5 et un 11-0 qui a renvoyé les Kings dans les cordes, avec une mention spéciale pour le 8/12 à 3-points d’Atlanta dans le dernier acte. Fallait pas les chauffer !

– La 500e de Quin Snyder. Au-delà de la bonne opération comptable des Hawks, qui restent sixièmes à l’Est après ce succès, ce match gardera une place particulière dans le cœur de Quin Snyder. Le coach d’Atlanta a célébré sa 500e victoire en carrière sur ce match. Après avoir oeuvré pendant neuf saisons à Utah, le coach se bat pour qualifier Atlanta en playoffs après deux échecs lors des deux saisons précédentes. Et si c’était la bonne ?

– Killian Hayes marque encore des points. Aux côtés de Maxime Raynaud (18 points, 10 rebonds) et face à Zaccharie Risacher (13 points, 2 rebonds), le meneur tricolore s’est montré en passant 10 points et 4 passes décisives en seulement 17 minutes. Dans un bon jour, il s’est notamment distingué par deux paniers à 3-points, dont une flèche au buzzer du troisième quart-temps. Doug Christie a dû apprécier de le voir si efficace et percutant.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.