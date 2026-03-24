Cam Thomas déjà coupé par les Bucks !

Surprise à Milwaukee, où Cam Thomas fait ses valises, alors que les chances de playoffs y sont quasi nulles.

Recruté début février, juste après avoir été libéré par les Nets, sur lesquels il s’était récemment lâché, le voilà une nouvelle fois coupé, mais par les Bucks cette fois-ci, après 18 petits matchs (pour 10.7 points de moyenne sur un peu moins de 17 minutes).

Dans la foulée, la franchise annonce avoir converti le « two-way contract » de Pete Nance (4.5 points, 2.2 rebonds), qui hérite donc d’un contrat standard sur plusieurs années de la part de ses dirigeants.

C’est en tout cas une décision très surprenante de la part des Bucks, quand on sait qu’ils suivaient Cam Thomas depuis longtemps et que Doc Rivers le comparait à Lou Williams ou Jamal Crawford il y a encore un mois.

Pari raté pour les deux camps

Le problème, c’est que malgré son profil de « micro-ondes » capable de s’enflammer à tout moment, l’arrière de 24 ans a la vilaine réputation du « trou noir offensif », inutilisable en défense et trop peu tourné vers le collectif. En plus de multiplier les passages à l’infirmerie.

Sur les trois dernières saisons, Cam Thomas a beau flirter avec la barre des 20 points de moyenne (avec une pointe à 24 unités en 2024/25), Brooklyn puis Milwaukee n’ont pas voulu le conserver sur la durée. Forcément, cela interroge alors que le 27e choix de la Draft 2021 avait préféré « parier sur lui-même » l’été dernier, en re-signant pour 5.9 millions de dollars afin d’obtenir un plus gros salaire l’été suivant.

Désormais libre de tout contrat, et incapable de rejoindre une équipe qualifiée pour les playoffs car il est trop tard, le petit protégé de Kevin Durant va devoir se poser les bonnes questions pour pouvoir faire carrière en NBA…

Cam Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BKN 67 17:33 43.3 27.0 82.9 0.2 2.2 2.4 1.2 1.0 0.5 0.8 0.1 8.5 2022-23 BKN 57 16:38 44.1 38.3 86.8 0.1 1.5 1.7 1.4 1.0 0.4 1.1 0.1 10.6 2023-24 BKN 66 31:26 44.2 36.4 85.6 0.4 2.8 3.2 2.9 2.1 0.7 1.9 0.2 22.5 2024-25 BKN 25 31:14 43.8 34.9 88.1 0.6 2.7 3.3 3.8 1.8 0.6 2.5 0.1 24.0 2025-26 MIL 18 16:37 43.1 27.5 75.4 0.1 1.4 1.6 1.9 0.7 0.3 1.4 0.1 10.7 2025-26 BKN 24 24:15 39.9 32.5 84.3 0.4 1.4 1.8 3.1 1.3 0.2 2.0 0.1 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.