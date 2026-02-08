Cam Thomas débarque aux Bucks !

Après avoir tenté avec succès le pari Kevin Porter Jr., est-ce que les Bucks vont connaître la même réussite avec Cam Thomas ? Coupé par les Nets, l’arrière débarque à Milwaukee, et il va avoir 30 matches pour prouver qu’il méritait bien un contrat à 100 millions de dollars l’été dernier, et il va apporter son punch au sein d’une formation qui tente d’accrocher le “play-in”.

Âgé de 24 ans, Thomas a tourné à 21,4 points par match au cours des trois dernières saisons et les Bucks récupèrent un joueur qui sera free agent non protégé en fin de saison. Le risque est grand s’il casse tout, mais le jeu en vaut la chandelle pour les deux parties.

“J’ai choisi Milwaukee parce qu’ils me voulaient vraiment et qu’ils m’ont dit s’intéresser à moi depuis plusieurs années déjà” a réagi Thomas. “C’est donc une bonne chose de voir cette opportunité se concrétiser. J’ai maintenant hâte de rencontrer tout le monde, d’apprendre à connaître chacun et de contribuer le plus vite possible.”

L’été dernier, Thomas avait accepté une “qualifying offer” à 5,9 millions de dollars, prêt à parier sur lui pour décrocher un gros contrat en juillet prochain.

Cam Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BKN 67 17:33 43.3 27.0 82.9 0.2 2.2 2.4 1.2 1.0 0.5 0.8 0.1 8.5 2022-23 BKN 57 16:38 44.1 38.3 86.8 0.1 1.5 1.7 1.4 1.0 0.4 1.1 0.1 10.6 2023-24 BKN 66 31:26 44.2 36.4 85.6 0.4 2.8 3.2 2.9 2.1 0.7 1.9 0.2 22.5 2024-25 BKN 25 31:14 43.8 34.9 88.1 0.6 2.7 3.3 3.8 1.8 0.6 2.5 0.1 24.0 2025-26 BKN 24 24:15 39.9 32.5 84.3 0.4 1.4 1.8 3.1 1.3 0.2 2.0 0.1 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.