Un intérêt des Bucks pour Cam Thomas ?

Si tout le Wisconsin retient son souffle avant la « trade deadline », quand on sait que Giannis Antetokounmpo est plus que jamais proche d’un départ, les Bucks n’entendent pas non plus rester inactifs sur le marché, étudiant toutes les pistes possibles à côté.

Ainsi, Hoopshype rapporte que les dirigeants de Milwaukee comptent se renforcer à la marge, en essayant soit de récupérer des joueurs au potentiel intéressant ou de récupérer des choix de Draft. En lâchant, dans l’idéal, de petits contrats pour aider d’autres équipes à alléger leur marge salariale.

C’est la raison pour laquelle le nom de Cam Thomas revient dans les rumeurs. Scoreur patenté (21.6 points de moyenne depuis trois ans), coincé dans un rôle de remplaçant chez les Nets, il sera en fin de contrat à l’issue de la saison et représente donc une parfaite monnaie d’échange. Brooklyn aurait ainsi tort de ne pas le transférer d’ici jeudi, histoire d’obtenir une contrepartie.

Fragile au niveau de ses ischio-jambiers, l’arrière de 24 ans espérait réaliser une grosse saison pour enfin faire sauter la banque à l’été 2026, mais il peine pour le moment à le faire avec la franchise new-yorkaise. Une aubaine pour Milwaukee ?

Les Bucks ne cibleraient en tout cas pas seulement Cam Thomas, puisque Hoopshype ajoute que D’Angelo Russell figure aussi sur leurs tablettes. Actuellement à Dallas pour remplacer Kyrie Irving, il pourra également tester le marché en fin de saison – s’il décline son option – et son arrivée viendrait déjà compenser la perte de Kevin Porter Jr. à la mène.

Cam Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BKN 67 17:33 43.3 27.0 82.9 0.2 2.2 2.4 1.2 1.0 0.5 0.8 0.1 8.5 2022-23 BKN 57 16:38 44.1 38.3 86.8 0.1 1.5 1.7 1.4 1.0 0.4 1.1 0.1 10.6 2023-24 BKN 66 31:26 44.2 36.4 85.6 0.4 2.8 3.2 2.9 2.1 0.7 1.9 0.2 22.5 2024-25 BKN 25 31:14 43.8 34.9 88.1 0.6 2.7 3.3 3.8 1.8 0.6 2.5 0.1 24.0 2025-26 BKN 22 24:19 39.9 31.8 84.8 0.4 1.5 1.8 3.1 1.4 0.2 1.9 0.1 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

D'Angelo Russell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 LAL 80 28:14 41.0 35.1 73.7 0.6 2.8 3.4 3.3 1.8 1.2 2.5 0.2 13.2 2016-17 LAL 63 30:16 40.5 35.2 78.2 0.5 3.0 3.5 4.8 2.1 1.4 2.8 0.3 15.6 2017-18 BKN 48 25:43 41.4 32.4 74.0 0.6 3.3 3.9 5.2 1.9 0.8 3.1 0.4 15.5 2018-19 BKN 81 30:13 43.4 36.9 78.0 0.7 3.2 3.9 7.0 1.7 1.2 3.1 0.2 21.1 2019-20 GS 33 32:07 43.0 37.4 78.5 0.4 3.3 3.7 6.2 1.9 0.9 3.1 0.3 23.6 2019-20 MIN 12 32:40 41.2 34.5 87.3 0.3 4.3 4.6 6.6 1.8 1.4 3.8 0.3 21.7 2020-21 MIN 42 28:29 43.1 38.7 76.5 0.4 2.3 2.6 5.8 1.6 1.1 2.7 0.4 19.0 2021-22 MIN 65 31:57 41.1 34.0 82.5 0.4 2.9 3.3 7.1 2.0 1.0 2.5 0.3 18.1 2022-23 LAL 17 30:56 48.4 41.4 73.5 0.4 2.5 2.9 6.1 1.4 0.6 2.3 0.5 17.4 2022-23 MIN 54 32:56 46.5 39.1 85.6 0.5 2.5 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.4 17.9 2023-24 LAL 76 32:41 45.6 41.5 82.8 0.4 2.7 3.1 6.3 2.1 0.9 2.1 0.5 18.0 2024-25 LAL 29 26:19 41.5 33.3 84.9 0.3 2.5 2.8 4.7 1.8 0.8 1.7 0.1 12.4 2024-25 BKN 29 24:43 36.7 29.7 82.6 0.4 2.4 2.8 5.6 2.1 1.1 2.0 0.7 12.9 2025-26 DAL 26 19:02 40.5 29.5 71.7 0.3 2.0 2.3 4.0 1.2 0.5 1.9 0.1 10.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.