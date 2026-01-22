Kevin Porter Jr. retourne à l’infirmerie « pour un moment »

Touché aux muscles obliques, Kevin Porter Jr. n’a pas pu disputer le match des Bucks face à Oklahoma City.

Doc Rivers précise que son meneur.arrière, qui « jouait avec ça » depuis plusieurs matches, a passé une IRM mardi et qu’il « ne pourra pas rejouer de sitôt », sans pouvoir avancer de calendrier de retour plus précis.

« Ça a été comme ça toute l’année pour nous », a déclaré l’entraîneur à propos des blessures qui touchent la franchise du Wisconsin. « Nous ne nous en plaignons pas. Nous devons continuer à essayer de gagner des matchs. Ça a été difficile de trouver notre rythme. Vraiment. Mais c’est comme ça. Nous trouverons une solution. »

Auteur de 16.8 points de moyenne à 44% au tir cette saison, KPJ a nettement baissé de régime récemment (8.0 points à 26% sur ses quatre dernières sorties). Lundi face à Atlanta, il avait d’ailleurs quitté le cinq majeur pour la première fois de l’exercice. Mais l’annonce de sa blessure explique sans doute en partie ses problèmes récents…

Kevin Porter Jr. avait déjà manqué 19 rencontres après s’être blessé dès le match d’ouverture, et Milwaukee avait alors affiché un bilan de 7 victoires pour 12 défaites sans lui.

Avec 18 victoires pour 25 défaites, les Bucks ne sont actuellement pas en playoffs, à la 11e place de l’Est.

Kevin Porter Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 50 23:14 44.2 33.5 72.3 0.4 2.8 3.2 2.2 2.7 0.9 1.9 0.3 10.0 2020-21 HOU 26 32:07 42.5 31.1 73.4 0.8 3.0 3.8 6.3 2.3 0.7 3.5 0.3 16.6 2021-22 HOU 61 31:16 41.5 37.5 64.2 0.7 3.7 4.4 6.2 2.6 1.1 3.1 0.4 15.6 2022-23 HOU 59 34:18 44.2 36.6 78.4 1.3 4.0 5.3 5.7 2.6 1.4 3.2 0.3 19.2 2024-25 LAC 45 19:39 42.3 24.5 64.5 0.6 2.9 3.6 3.2 1.6 1.0 1.9 0.2 9.3 2024-25 MIL 30 19:56 49.4 40.8 87.1 0.4 3.5 3.9 3.7 1.6 1.3 1.7 0.1 11.7 2025-26 MIL 23 33:37 44.3 35.8 84.5 0.7 4.3 5.0 7.4 2.1 2.1 3.3 0.4 16.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.