Cam Thomas voulait contrôler son avenir

Pendant que Jonathan Kuminga continue de négocier avec les Warriors, Cam Thomas a préféré couper court avec les dirigeants des Nets, et il a refusé de prolonger cet été. L'arrière scoreur de Brooklyn est donc lié à sa franchise avec une simple et modeste « qualifying offer ». C'est risqué, mais il ne voulait pas s'engager sur un contrat long terme qui ne lui convenait pas.

« Je préfère contrôler ma situation. En tant que joueur, c’est le genre de contrôle que tu veux avoir sur ta carrière, donc je voulais simplement garder cet aspect-là, » a expliqué Cam Thomas lors du « media day ». « Je suis juste là pour jouer mon jeu et continuer ce que je faisais : continuer à jouer, profiter de ma cinquième année avec l’équipe qui m’a drafté, et profiter de ce moment. Je vais juste finir la saison, et on verra ce qui se passera. »

Alors que les Nets lui auraient fait une première offre à 30 millions sur deux ans (1+1) puis une autre à 9.5 millions de dollars pour un an, Cam Thomas a opté pour une « qualifying offer » à six millions de dollars. Ce qui lui permettra d'être free agent » non protégé dans un an.

Transféré en cours de saison ?

« Tu veux garder le plus de pouvoir possible en tant que joueur, aussi longtemps que tu peux, » poursuit Cam Thomas. « Tu veux garder ce petit pouvoir que t’offre la qualifying offer si tu n’obtiens pas le contrat long terme … Donc c’est correct pour cette année. »

Pour les Nets, c'est tout aussi risqué puisque le joueur pourra partir sans contrepartie en juillet 2026, mais on pense d'abord au présent, et Cam Thomas est toujours dans l'effectif.

« Il a abordé ça de manière très mature. Ça fait partie du business, et c’est peut-être le côté le plus moche du business, » a reconnu le GM Sean Marks. « C'est un joueur des Nets. Il le sait. Il a été très franc et très mûr. Les deux parties comprennent ce qui est en jeu. Mais je ne veux pas tirer de conclusions trop vite. Le fait qu’on n’ait pas trouvé de terrain d’entente cet été ne signifie pas qu’il ne sera pas un joueur des Nets à l’avenir ou durant la saison. »

LEXIQUE

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses joueurs dans la dernière année de son contrat rookie. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet d’en faire un “free agent protégé” et de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur signe ensuite cette “qualifying offer”, il est automatiquement libre l'été suivant et son équipe ne pourra alors pas s’aligner sur une offre.