Cam Thomas toujours bloqué dans un rôle de remplaçant

Cela fait désormais trois semaines, depuis le 27 décembre 2025, que Cam Thomas a retrouvé le chemin des parquets, après plus de sept semaines d’absence, suite à une blessure aux ischio-jambiers. Depuis cette date, l’arrière des Nets est remplaçant et son temps de jeu est limité : jamais plus de 25 minutes.

La preuve encore dimanche soir, avec 23 minutes et 58 secondes en sortie de banc, dans la défaite face aux Bulls. Et ça va continuer encore un moment.

« Oui, pour l’instant, on est satisfait de sa situation, des minutes qu’il joue, de sa production, de sa volonté de faire le jeu car on sait à quel point il est fort pour marquer des points », se justifie Jordi Fernandez. « On a besoin qu’il reste encore un moment avec ce temps de jeu car on pense que c’est important pour l’instant pour son corps, pour voir comment il réagit. On va être prudent avec ça. »

« C’est le Cam Thomas que l’on veut voir »

Le souci, c’est qu’il est très maladroit récemment, avec un faible 32% de réussite au shoot depuis six matches.

Contre Chicago, et alors que Michael Porter Jr. était absent, il a par exemple terminé avec seulement trois points à 1/6 au tir. En revanche, il a réussi à délivrer 10 passes décisives, son record de carrière égalé.

« Il ne va pas shooter à nouveau à 1/6 donc je suis d’accord avec ces tirs-là. Mais, dix passes pour une seule balle perdue, c’est excellent », se réjouit son coach. « Il est plus que capable de faire ça. Il sait lire le jeu, il est intelligent. Ils ont été agressifs sur lui et il a trouvé ses coéquipiers, qui ont mis des shoots. Je suis fier de lui, de sa manière de jouer. Il a fait circuler le ballon, fait les choix simples encore et encore. Et c’est le Cam Thomas que l’on veut voir. »

Cam Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BKN 67 17:33 43.3 27.0 82.9 0.2 2.2 2.4 1.2 1.0 0.5 0.8 0.1 8.5 2022-23 BKN 57 16:38 44.1 38.3 86.8 0.1 1.5 1.7 1.4 1.0 0.4 1.1 0.1 10.6 2023-24 BKN 66 31:26 44.2 36.4 85.6 0.4 2.8 3.2 2.9 2.1 0.7 1.9 0.2 22.5 2024-25 BKN 25 31:14 43.8 34.9 88.1 0.6 2.7 3.3 3.8 1.8 0.6 2.5 0.1 24.0 2025-26 BKN 17 25:11 41.1 35.6 86.0 0.4 1.4 1.7 2.7 1.5 0.2 1.9 0.1 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.